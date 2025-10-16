快訊

熱帶系統增強延至明天！風神颱風估周末才生成 全台有雨「3地防豪雨」

Garmin：台廠是供應鏈大本營 台南廠持續擴產

中央社／ 台北16日電
Garmin今年第2季財報亮麗，總營收18.15億美元，年成長20%。圖／路透社
Garmin今年第2季財報亮麗，總營收18.15億美元，年成長20%。圖／路透社

導航與穿戴品牌Garmin有9成產能在台灣，Garmin亞太區行銷與業務副總經理林孟垣表示，台廠是供應鏈大本營。因應市場需求，將持續在台南擴產，打造智慧倉儲；針對美國關稅，Garmin表示，會優化生產效率與產品差異化，維持定價策略。

全球衛星導航及穿戴品牌Garmin今天舉辦「科技探索日」，發表年度全方位生態系成果。

Garmin今年第2季財報亮麗，總營收18.15億美元，年成長20%；營業利潤達4.72億美元、年增38%，營業利率提升至26%，整體毛利率58.8%；其中，以消費性電子產品為主的健身休閒產品線，年增率41%，為所有產品線之冠，反映全球市場對智慧穿戴裝置的需求。

林孟垣表示，台灣和亞洲市場的銷售表現，和全球樣態相似。在台灣和健身類別相關產品的年成長率約4成左右，車用、戶外等類別銷售也強勁。

Garmin推出全球首款搭載Micro LED顯示技術的智慧手錶，林孟垣表示，Garmin高階手錶售價超過新台幣6萬塊，「其實在台灣賣得動」，目前還呈現供不應求的狀態。他坦言，Micro LED目前對營收還沒有辦法明顯貢獻，但真正意義在於量產後有助製程調校與供應鏈升級。

Garmin產品逾9成在台灣製造生產，林孟垣表示，Garmin供應商策略力求多元化，台廠自然是主要供應鏈大本營，晶片就是台積電供應，Micro LED則為友達。

由於需求相當龐大，Garmin預計在台灣加大投資。他表示，Garmin持續擴充台南廠，自2022年起已逐步優化空間，增加產線並打造新廠房，近期已小部分啟用智慧倉儲，可加快備貨流程與生產效率。

他指出，Garmin因航空、航海產品本來就有美國與歐洲生產基地，加上收購JL Audio在美國佛羅里達、Tacx在荷蘭均有自有工廠，還是會以生產技術為主，擇優融合產地，提升效率與規格。

至於台灣生產出口到美國的產品將產生關稅，未來要如何因應。他表示，會以優化生產效率與產品差異化創造價值，避免壓縮利潤，但定價策略會維持，不但不調漲，部分前代產品還下修價格，以提高滲透率。

此外，Garmin以inReach通訊科技，結合無線通訊與Garmin Response國際緊急回應協調中心，至今全球已累積超過2萬件救援案例。

Garmin

延伸閱讀

據理力爭是大忌！韓學者分析與川普談關稅 應以「這關鍵」當切入點

關稅衝擊嘉義製造業 勞動部推強化版僱用安定措施

川普揚言不買大陸食用油 陸官媒反酸「美方無計可施」沒實質衝擊

川普稱「莫迪保證停買俄油」印度未證實 透露與美討論深化能源合作

相關新聞

台積電法說會／知名大客戶在陸受限、中美變局下怎麼走 魏哲家這樣說

台積電（2330）16日召開法說會，會中被問及知名客戶在中國大陸的出貨限制與中美科技角力對AI接單的影響，董事長魏哲家定...

台積電法說會登場 陸行之：「喜歡神山的保守」不像過去跟著市場起舞

台積電（2330）法說會登場，第3季財報亮眼，預估第4季美元營收322~334億美元，毛利率59~61%，營益率49~5...

魏哲家：非AI終端市場已觸底並出現溫和復甦 不擔心智慧機庫存

台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家16日在法說會上提到，台積電持續觀察人工智慧（AI）相關需求在2025年全年保持強勁...

台積電法說會／加速亞利桑那州擴產升級2奈米 將在現有廠區附近再購地

台積電（2330）16日召開法說會，更新海內外製造進度，其中美國新廠部分，台積電董事長暨總裁魏哲家16日在法說會上提到，...

整理包／台積電創單季獲利新高 法說會「7大重點」一次看

台積電（2330）16日召開法人說明會，公布第3季財報及第4季財測目標，第3季稅後純益4,523億元，寫下單季獲利新高，...

AI泡泡會破嗎？OpenAI加深與輝達、AMD合作 陸行之揭「3大檢查站」趨吉避凶

人工智慧巨擘OpenAI近期加深與輝達（Nvidia）、超微（AMD）、甲骨文、博通等大咖合作，但投資人仍擔憂AI泡泡吹破...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。