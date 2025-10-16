Garmin：台廠是供應鏈大本營 台南廠持續擴產

導航與穿戴品牌Garmin有9成產能在台灣，Garmin亞太區行銷與業務副總經理林孟垣表示，台廠是供應鏈大本營。因應市場需求，將持續在台南擴產，打造智慧倉儲；針對美國關稅，Garmin表示，會優化生產效率與產品差異化，維持定價策略。

全球衛星導航及穿戴品牌Garmin今天舉辦「科技探索日」，發表年度全方位生態系成果。

Garmin今年第2季財報亮麗，總營收18.15億美元，年成長20%；營業利潤達4.72億美元、年增38%，營業利率提升至26%，整體毛利率58.8%；其中，以消費性電子產品為主的健身休閒產品線，年增率41%，為所有產品線之冠，反映全球市場對智慧穿戴裝置的需求。

林孟垣表示，台灣和亞洲市場的銷售表現，和全球樣態相似。在台灣和健身類別相關產品的年成長率約4成左右，車用、戶外等類別銷售也強勁。

Garmin推出全球首款搭載Micro LED顯示技術的智慧手錶，林孟垣表示，Garmin高階手錶售價超過新台幣6萬塊，「其實在台灣賣得動」，目前還呈現供不應求的狀態。他坦言，Micro LED目前對營收還沒有辦法明顯貢獻，但真正意義在於量產後有助製程調校與供應鏈升級。

Garmin產品逾9成在台灣製造生產，林孟垣表示，Garmin供應商策略力求多元化，台廠自然是主要供應鏈大本營，晶片就是台積電供應，Micro LED則為友達。

由於需求相當龐大，Garmin預計在台灣加大投資。他表示，Garmin持續擴充台南廠，自2022年起已逐步優化空間，增加產線並打造新廠房，近期已小部分啟用智慧倉儲，可加快備貨流程與生產效率。

他指出，Garmin因航空、航海產品本來就有美國與歐洲生產基地，加上收購JL Audio在美國佛羅里達、Tacx在荷蘭均有自有工廠，還是會以生產技術為主，擇優融合產地，提升效率與規格。

至於台灣生產出口到美國的產品將產生關稅，未來要如何因應。他表示，會以優化生產效率與產品差異化創造價值，避免壓縮利潤，但定價策略會維持，不但不調漲，部分前代產品還下修價格，以提高滲透率。

此外，Garmin以inReach通訊科技，結合無線通訊與Garmin Response國際緊急回應協調中心，至今全球已累積超過2萬件救援案例。