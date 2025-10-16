崴浤科技正式加入世紀民生集團 攜手推動智慧商務轉型
隨著全球產業全面邁入數位化與AI智能化的新時代，以「數位轉型全方位服務」為核心的崴浤科技宣布正式加入世紀*（5314）集團體系，雙方將攜手結合在數位科技、企業網路應用與AI智慧應用等領域的專業實力，整合集團跨平台營運資源，推動集團旗下產業全面邁向智慧商務新紀元。
世紀*表示，崴浤科技長期深耕企業數位轉型解決方案，以「科技驅動品牌價值」為核心理念，專注於三大領域：
首先，SEO搜尋引擎排名優化–透過關鍵字策略、演算法分析與內容行銷整合，協助企業提升品牌能見度與自然流量轉換率，強化數位行銷效益。
其次，客製化官方網站設計與系統整合開發–量身打造兼具品牌形象與行銷導向的企業網站，結合後端資料分析與自動化行銷模組，強化品牌競爭力。
第三，企業級APP設計與專案開發流程–提供從策略規劃、UI/UX設計到軟體開發的一站式服務，協助企業建立專屬的行動應用與數位服務平台。
世紀民生集團近年積極布局「智慧商務與AI科技生態圈」，崴浤科技的加入，將補足集團在數位行銷與智慧應用開發領域的關鍵拼圖，結合集團旗下的電商、生技與製造資源，為AI行銷、雲端應用與智慧系統建構注入創新動能。
未來雙方將共同推動包括：「AI導向電商數據平台」、「智慧客戶關係管理系統（CRM）」與「跨境電商數據決策系統」等策略專案，建構從製造端、品牌端到消費端的完整數位閉環，為企業客戶提供全方位的智慧化轉型解決方案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言