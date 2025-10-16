崴浤科技正式加入世紀民生集團 攜手推動智慧商務轉型

隨著全球產業全面邁入數位化與AI智能化的新時代，以「數位轉型全方位服務」為核心的崴浤科技宣布正式加入世紀*（5314）集團體系，雙方將攜手結合在數位科技、企業網路應用與AI智慧應用等領域的專業實力，整合集團跨平台營運資源，推動集團旗下產業全面邁向智慧商務新紀元。

世紀*表示，崴浤科技長期深耕企業數位轉型解決方案，以「科技驅動品牌價值」為核心理念，專注於三大領域：

首先，SEO搜尋引擎排名優化–透過關鍵字策略、演算法分析與內容行銷整合，協助企業提升品牌能見度與自然流量轉換率，強化數位行銷效益。

其次，客製化官方網站設計與系統整合開發–量身打造兼具品牌形象與行銷導向的企業網站，結合後端資料分析與自動化行銷模組，強化品牌競爭力。

第三，企業級APP設計與專案開發流程–提供從策略規劃、UI/UX設計到軟體開發的一站式服務，協助企業建立專屬的行動應用與數位服務平台。

世紀民生集團近年積極布局「智慧商務與AI科技生態圈」，崴浤科技的加入，將補足集團在數位行銷與智慧應用開發領域的關鍵拼圖，結合集團旗下的電商、生技與製造資源，為AI行銷、雲端應用與智慧系統建構注入創新動能。

未來雙方將共同推動包括：「AI導向電商數據平台」、「智慧客戶關係管理系統（CRM）」與「跨境電商數據決策系統」等策略專案，建構從製造端、品牌端到消費端的完整數位閉環，為企業客戶提供全方位的智慧化轉型解決方案。