備戰年度最大節慶購物季 Meta提三大AI戰略助攻品牌社群行銷

隨著年度最大購物季雙11接近，各大電商平台與零售品牌積極備戰。目前社群平台仍是消費者探索新品、精明比價、分享體驗的主要管道。Meta擁Facebook、Instagram、Thread三大社群平台，分享最新消費趨勢，提出AI驅動的三大行銷戰略，包含運用生成式AI工具快速打造多元化行銷素材，結合創作者Reels搭配AI自動化投放，以及善用整合AI健檢工具「機會分數」精準優化廣告投放。

Meta委託研調機構進行《Meta 節慶購物季研究》，對象為亞太區18,727名年滿18歲的節慶消費者，分析亞太區消費者於節慶購物季的消費趨勢，總結三大關鍵洞察。

首先，消費者購物周期延長，Meta指出，29%的消費者11月起開始採購，購物動能延續至耶誕、跨年甚至隔年1月至農曆年前，Gen Z與千禧世代節慶後仍持續購物。建議商家提早布局，將整體行銷規劃延伸至隔年初，以多元素材和AI工具持續優化溝通策略。Meta指出，生成式AI節省時間與人力成本，更可有效接觸潛在顧客、提升轉換表現。在行銷團隊最繁忙的工作期間大幅提升工作效率。

其次，因全球經濟變數多，亞太區55%消費者對自身財務狀況感到不安，40%尋找更多折扣與優惠資訊。研究發現 59%消費者透過Meta旗下各平台探索不同品牌，52%的消費者會在平台上研究與評估產品。品牌在購物季的不同階段要即時調整行銷策略。Meta推出AI驅動的行銷活動健檢工具「機會分數」，幫助行銷人員即時評估行銷活動是否需要調整，有效率投入資源。

此外，短影音已成為品牌接觸粉絲與影響購買決策的關鍵管道，79%的Gen Z 與千禧世代在節慶購物季時，更容易受到短影音內容的影響。將創作者納入常態性行銷與合作Reels，可望提升品牌訊息真實感與吸引力，提升消費者對品牌的信任感。建議品牌透過短影音與創作者合作，製作開箱、挑戰或節慶分享等內容，強化互動與吸引力。結合AI自動化投放廣告，提高點閱率和轉換率。