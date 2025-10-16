電信雙11活動搶先開跑 三雄祭優惠搶用戶

迎接年度最夯雙11強檔，電信三雄搶先開跑，祭優惠搶客戶，中華電信（2412）強打周周抽iPhone 17 Pro、Switch 2，抽中華電信Energy《ALL IN 全面進擊》演唱會門票及限量周邊；台灣大（3045）「好速專案」月租41折起，抽iPhone 17 Pro、送mo幣；遠傳（4904）強打限時優惠，BOSE藍牙喇叭下殺只要10元，iPhone Air 0元起帶回家。

中華電信表示，網路門市重磅推出「雙11狂BUY購物節」優惠，即日起至11月14日，申請行動、光世代、MOD指定方案，新申請行動精采5G指定贈點方案，最高送16,000點；新申請光世代100M（含）以上指定方案，最高送4,500點、升速最高送2,800點；新申請MOD+指定餐包最高享Hami Point 800點回饋，國際漫遊日韓秋遊專案每GB最低60元起，

此外，中華電信指出，周周抽iPhone 17 Pro 256GB、Nintendo Switch 2主機+瑪利歐賽車世界同捆組，VIP加碼抽中華電信Energy《ALL IN 全面進擊》明年1月10日演唱會雙人門票及限量周邊、中職總冠軍賽周邊、餐飲即享券。

台灣大看好，雙11將至，正逢光復節連假在即，民眾在家追劇、上網購物需求倍增，推出「好速專案」6周年限時優惠回饋，即日起至10月31日，申辦「好速成双」指定方案，月租41折優惠，享5G行動上網搭配1Gbps光纖雙網，再加贈總價值逾萬元、橫跨AI應用與影音娛樂等領域的數位加值服務，還可將豪華家電零元帶回家；申辦「好速加掛」指定專案，每日33元起。

新申辦或續約「好速成双」指定方案，台灣大指出，享5G行動上網+1Gbps光纖雙飽方案，零元帶走Philips 43吋智慧顯示器、Dyson HD08吹風機或ASUS E410KA 14吋輕薄筆電等萬元級豪華家電；再送全球最佳AI解惑引擎Perplexity Pro一年免費、GeForce NOW雲端遊戲服務首月體驗、MyVideo豪華月租與KKBOX三個月免費等多項超值好禮，憑帳單再折1,500元。

台灣大指出，若透過網路門市申辦指定專案，指定區域加碼最高2,300元電子禮券與mo幣回饋；新申辦與攜碼用戶登記後，再贈800元回饋金，並有機會抽iPhone 17 Pro 256G即獲贈mo幣。

遠傳則開始為年底購物節暖身了，遠傳指出網路門市即日起推出多項限時優惠，無論新申辦、攜碼或老客戶續約，皆可享受超值好康。活動期間，申辦指定4G/5G方案，除享有加碼流量外，還有BOSE藍牙防水喇叭、智能摺疊電動滑板車、飛利浦智慧萬用鍋、SHARP燒烤微波爐等熱門3C家電，最低零元起帶回家。漫遊則推出限時優惠及定量包，遠傳friDay影音十周年慶攜手外送平台。

遠傳指出，申辦4G月租299/399元12M方案即加送5G流量20GB，4G/5G月租499元起24M方案則加送5G流量100GB，4G月租499/599元24M再送遠傳幣600，遠傳用戶申辦第二門號加碼再送500遠傳幣。

遠傳表示，本月主打「BOSE藍牙防水喇叭」專案價下殺10元起，另有智能摺疊電動滑板車專案價5,990元、飛利浦智慧萬用鍋下殺990元、SHARP燒烤微波爐甚至0元就能帶走。

同時，遠傳friDay影音十周年，遠傳10月起推出一系列生日慶典活動，攜手台灣最大外送平台foodpanda推出「10歲派對餐」，並推出點數兌換免費電影券、演唱會優先購、獨家戲劇跟播等，會員還有機會抽中價值近6萬元的Sony BRAVIA智慧顯示器等大獎。