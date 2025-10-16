AI讓能源更聰明！工研院TIE展示電網新世代的綠色智慧

2025年臺灣創新技術博覽會（TIE）「創新經濟館」16日盛大開幕，首度由經濟部產發署召集中企署、技術司、能源署及國營司共同策劃，以「AI生態系 串流百工百業」為主軸，展現AI為能源轉型與產業升級注入新動能。本館聚焦五大信賴產業──半導體、智慧機械、次世代通訊、精準健康與能源轉型—展出169項成果，並打造「AI應用」與「能源轉型」雙主題專區，呈現AI在綠能、生質能、氫能與電網管理中的智慧角色。其中，工研院推出的「聚合多元資源虛擬電廠驗證平台」與「冷能需量反應管理系統」，展現AI讓能源更靈活、更聰明，為綠色科技注入新生命，成為全場焦點。

經濟部能源署組長陳崇憲表示，AI正在改變人類與能源的關係，使節能從過去的口號，轉變為具備主動學習與即時反應能力的智慧系統。隨著再生能源滲透率持續攀升、電網穩定性成為轉型關鍵，AI的導入可望透過預測與自動化調度機制，為能源系統提供即時且高效的解方。例如，此次於「AI應用專區」中展出的「冷能需量反應管理系統」，可智慧分析冷凍空調等高耗能設備的運轉行為，自動優化能源使用、食品安全與舒適度平衡；而「聚合多元資源虛擬電廠驗證平台」則整合太陽光電、儲能、備援電力、電動公車等分散資源，透過AI預測與即時調度，提升電網韌性，實現能源「懂得自我調度」的目標。他並指出，今年創新經濟館同步規劃「能源轉型專區」，展示氫氨能應用、太陽光電、生質能與低碳冷媒空調技術，展現臺灣邁向永續能源島的決心。

工研院綠能與環境研究所所長劉志文表示，透過AI，讓能源能夠自己思考、自己調度，甚至自己學習。工研院的「聚合多元資源虛擬電廠驗證平台」具備資源預測、決策與控制能力，可整合太陽能、儲能及可調負載，根據市場條件進行動態排程，逐步應用至商場冷鏈、電動車充電樁與公共建築，打造更彈性的綠色電網。同時，榮獲2025年美國愛迪生獎的「冷能需量反應管理系統」，更展現AI在節能應用的國際級實力。該系統以AI演算法優化冷凍空調運轉，在不影響食安與舒適度的前提下主動節能，並支援能源聚合商參與需量反應市場，為業者創造節能與收益雙贏。他強調，這些技術不僅是節能工具，更是邁向淨零排放的「智慧夥伴」，象徵AI與能源融合後的嶄新時代。

今年創新經濟館充分展現臺灣在能源管理科技的創新實力，也彰顯AI於提升能源效率與系統韌性中的關鍵角色。展望未來，工研院依據「2035技術策略與藍圖」，將持續以永續環境為核心，推動跨領域整合與技術落地，打造具全球競爭力的綠能產業生態系，為臺灣邁向淨零永續目標奠定基石。