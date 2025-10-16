台積電法說會／知名大客戶在陸受限、中美變局下怎麼走 魏哲家這樣說

台積電（2330）16日召開法說會，會中被問及知名客戶在中國大陸的出貨限制與中美科技角力對AI接單的影響，董事長魏哲家定調，全球AI基礎設施升級仍在加速，即使特定市場短期受限，「整體成長趨勢不改，我們對主要客戶的動能與自身供應能力都有把握」。

針對中國大陸變數，他指出，GPU與ASIC兩線核心客戶持續精進、訂單能見度穩定；就算無法全面服務大陸需求，長期AI成長仍「非常正向」。在外資追問未來幾年AI業務是否仍可維持「約中40%的年複合成長率、甚至更高」時，魏哲家以肯定回應「你說得對（You are right）」，直指節奏與目標未變。

至於法人引用大客戶言論「摩爾定律已死」，魏哲家強調，重點不是否定先進製程，而是把焦點從單一晶片微縮，擴大到「整體系統效能」的協同設計；台積電與關鍵客戶正同步在前段、後段與先進封裝上整合，以系統級創新接棒傳統微縮帶來的效能提升。他形容：「不再只靠把晶片做小，而是把整個系統做強。」

整體來看，台積電對AI長周期判斷未變：區域性限制可由全球需求對沖，供給端則以「製程＋封裝」一體化優勢鎖定高附加價值訂單與性能承諾；面對中美變局，魏哲家表示，公司將與客戶並肩前行、確保產品與時程落地，客戶會持續成長，台積電會全力支援。