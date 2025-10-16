台積電法說會／知名大客戶在陸受限、中美變局下怎麼走 魏哲家這樣說
台積電（2330）16日召開法說會，會中被問及知名客戶在中國大陸的出貨限制與中美科技角力對AI接單的影響，董事長魏哲家定調，全球AI基礎設施升級仍在加速，即使特定市場短期受限，「整體成長趨勢不改，我們對主要客戶的動能與自身供應能力都有把握」。
針對中國大陸變數，他指出，GPU與ASIC兩線核心客戶持續精進、訂單能見度穩定；就算無法全面服務大陸需求，長期AI成長仍「非常正向」。在外資追問未來幾年AI業務是否仍可維持「約中40%的年複合成長率、甚至更高」時，魏哲家以肯定回應「你說得對（You are right）」，直指節奏與目標未變。
至於法人引用大客戶言論「摩爾定律已死」，魏哲家強調，重點不是否定先進製程，而是把焦點從單一晶片微縮，擴大到「整體系統效能」的協同設計；台積電與關鍵客戶正同步在前段、後段與先進封裝上整合，以系統級創新接棒傳統微縮帶來的效能提升。他形容：「不再只靠把晶片做小，而是把整個系統做強。」
整體來看，台積電對AI長周期判斷未變：區域性限制可由全球需求對沖，供給端則以「製程＋封裝」一體化優勢鎖定高附加價值訂單與性能承諾；面對中美變局，魏哲家表示，公司將與客戶並肩前行、確保產品與時程落地，客戶會持續成長，台積電會全力支援。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言