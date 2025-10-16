台積電法說會登場 陸行之：「喜歡神山的保守」不像過去跟著市場起舞

台積電（2330）法說會登場，第3季財報亮眼，預估第4季美元營收322~334億美元，毛利率59~61%，營益率49~51%；資深半導體產業評論家陸行之表示，「公司還第一次用紀律 discipline 來形容以後的投資，感覺是在AI市場一陣瘋狂聯盟送錢下大單後撒下一盆冷水，要我們投資人冷靜一點」，他坦言，「喜歡神山今天的保守，也沒誇大看明年多好多好，不像過去總是跟著市場瘋狂起舞，然後拉高市場預期再來下修」。

台積電第3季合併營收9,899.2億元，季增6%，年增30.3%；稅後純益4,523億元，季增13.6%，年增39.1%，每股純益17.44元；若以美元計算，第3季營收331億，年增40.8%，季增10.1%；第3季毛利率為59.5%，營業利益率為50.6%，稅後純益率則為45.7%。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第4季展望，預估合併營收322~334億美元；若以新台幣30.6 元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於59~61%之間；營業利益率預計介於49~51%之間。

台積電如預期二度上修全年展望，董事長暨總裁魏哲家表示，將今年全年美元營收成長幅度從7月時預測接近30%，上修至Mid-thirty（30%的中間值約34~36%）；台積電預估今年資本支出400~420億美元，其中先進製程約70%，特殊製程約10~20%，先進封裝、測試與光罩製造等約10~20%。

陸行之在台積電法說會後貼文表示，雖然神山今年賺錢每股超過60元，EPS增長40%沒問題，但在AI永動機槓桿啟動之際，卻看到HPC業務3季度0季增（Nvidia及AMD 的3季度指引都是雙位數季增），4季度整體業務以台幣計價幾乎持平（不用擔心，還是小幅優於市場預期）。

陸行之同時點出，台積電第一次用紀律 discipline 來形容以後的投資，感覺是在AI市場一陣瘋狂聯盟送錢下大單後撒下一盆冷水，要投資人冷靜一點，也注入一股清流。

陸行之強調，「但我喜歡神山今天的保守，也沒誇大看明年多好多好，不像過去總是跟著市場瘋狂起舞，然後拉高市場預期再來下修，你們覺得呢？」；陸行之表示，「以今年的獲利/明年的預期，明年每季7元以上，後年上看10元現金股利沒問題吧？」。