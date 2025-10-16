快訊

中職／球員還是網紅？林益全想回職棒舞台 先回歸本業初心吧

輝達進駐T17、T18告吹？新壽今辦動土典禮 李四川：不曉得目的是什麼

再傳警員涉洩密！ 檢調搜索新北2分局小隊長、偵查佐被帶走偵訊

台積電法說會／加速亞利桑那州擴產升級2奈米 將在現有廠區附近再購地

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈／台北-新竹即時報導
圖為台積電南科八吋廠區外觀。聯合報系資料照／記者尹慧中攝影
圖為台積電南科八吋廠區外觀。聯合報系資料照／記者尹慧中攝影

台積電（2330）16日召開法說會，更新海內外製造進度，其中美國新廠部分，台積電董事長暨總裁魏哲家16日在法說會上提到，持續加速在亞利桑那州的產能擴充，我們正取得實質進展，並按計劃順利進行中。由於客戶對AI相關的需求強勁，正準備將台積公司在亞利桑那州的技術加速升級至N2和更先進的製程技術。此外即將在現有廠區附近取得第二塊大面積土地，以支持目前的拓展計劃，並為我們提供更多彈性，以應對非常強勁的AI相關長期需求。

魏哲家也說，台積電在亞利桑那州將擴展為一獨立的超大晶圓廠（GIGAFAB）聚落，以支持先進製程客戶對智慧型手機、AI和HPC相關應用的需求。

魏哲家也說，在日本，感謝日本中央政府、縣政府和地方政府的大力支持，我們在熊本的第一座特殊製程技術晶圓廠已經於2024年底以非常好的良率開始量產，第二座晶圓廠的營造工程則已經展開。晶圓廠的量產計劃將依客戶的需求及市場狀況而定。

魏哲家也說，在歐洲，我們獲得了來自歐盟執委會、德國聯邦政府、邦政府和市政府的堅定承諾。我們在德國德勒斯登的特殊製程技術晶圓廠已經開始興建，並且進展良好。晶圓廠的量產計劃將依客戶的需求及市場狀況而定。

魏哲家也說，在台灣政府的支持下，我們正在新竹和高雄科學園區籌備數期的2奈米晶圓廠。未來數年，我們將繼續在台灣投資先進製程和先進封裝設施。透過拓展我們的全球製造足跡並持續在台灣投資，台積公司將能在未來數年繼續作為全球邏輯IC產業值得信賴的技術和產能提供者。

台積電 魏哲家 AI 法說會 美國

延伸閱讀

整理包／台積電創單季獲利新高 法說會「7大重點」一次看

台積電怎知AI需求是否泡沫？魏哲家曝「背後1行動」：更瞭解客戶看法

魏哲家親自頒獎！獨家解析李長榮如何打進台積供應鏈、還要進軍折疊手機？

送陳其邁001晶圓 魏哲家妙寫藏頭詩

相關新聞

台積電創單季獲利歷史新高！外媒評「超乎預期」但提醒仍有2挑戰

台積電16日公布2025年第3季財報，單季稅後大賺4523億元，寫下單季獲利新高，外媒評價超乎預期。不過，華爾街日報（W...

魏哲家：台積電已在美國取得第二塊地 為擴增AI應用預做準備

台積電董事長魏哲家今日主持法說會首度透露，正積極取得美國亞利桑那州鄰近第二塊大面積土地，以支持現有擴充計畫並因應強勁的A...

整理包／台積電創單季獲利新高 法說會「7大重點」一次看

台積電（2330）16日召開法人說明會，公布第3季財報及第4季財測目標，第3季稅後純益4,523億元，寫下單季獲利新高，...

台積電怎知AI需求是否泡沫？魏哲家曝「背後1行動」：更瞭解客戶看法

台積電（2330）維持對未來AI加速器市場未來幾年複合成長率44~46%左右看法，而儘管AI處於早期階段，為掌握AI需求...

魏哲家：因應地緣政治風險升高 台積電啟動嚴謹產能開發評估機制

台積電董事長魏哲家今日主持法說會表示，因應全球貿易政策及關稅風險帶來不確定性，台積電將持續審慎規劃營運。他強調，為因應A...

台積電法說會／預估今年資本支出400-420億美元 區間收斂高標不變

台積電（2330）16日召開法說會，台積電財務長黃仁昭說，台積電目前預估2025年資本支出區間400-420億美元，從3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。