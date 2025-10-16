台積電法說會／加速亞利桑那州擴產升級2奈米 將在現有廠區附近再購地

台積電（2330）16日召開法說會，更新海內外製造進度，其中美國新廠部分，台積電董事長暨總裁魏哲家16日在法說會上提到，持續加速在亞利桑那州的產能擴充，我們正取得實質進展，並按計劃順利進行中。由於客戶對AI相關的需求強勁，正準備將台積公司在亞利桑那州的技術加速升級至N2和更先進的製程技術。此外即將在現有廠區附近取得第二塊大面積土地，以支持目前的拓展計劃，並為我們提供更多彈性，以應對非常強勁的AI相關長期需求。

魏哲家也說，台積電在亞利桑那州將擴展為一獨立的超大晶圓廠（GIGAFAB）聚落，以支持先進製程客戶對智慧型手機、AI和HPC相關應用的需求。

魏哲家也說，在日本，感謝日本中央政府、縣政府和地方政府的大力支持，我們在熊本的第一座特殊製程技術晶圓廠已經於2024年底以非常好的良率開始量產，第二座晶圓廠的營造工程則已經展開。晶圓廠的量產計劃將依客戶的需求及市場狀況而定。

魏哲家也說，在歐洲，我們獲得了來自歐盟執委會、德國聯邦政府、邦政府和市政府的堅定承諾。我們在德國德勒斯登的特殊製程技術晶圓廠已經開始興建，並且進展良好。晶圓廠的量產計劃將依客戶的需求及市場狀況而定。

魏哲家也說，在台灣政府的支持下，我們正在新竹和高雄科學園區籌備數期的2奈米晶圓廠。未來數年，我們將繼續在台灣投資先進製程和先進封裝設施。透過拓展我們的全球製造足跡並持續在台灣投資，台積公司將能在未來數年繼續作為全球邏輯IC產業值得信賴的技術和產能提供者。