魏哲家：非AI終端市場已觸底並出現溫和復甦 不擔心智慧機庫存

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈／台北-新竹即時報導
台積電董事長暨總裁魏哲家。圖／公司提供
台積電董事長暨總裁魏哲家。圖／公司提供

台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家16日在法說會上提到，台積電持續觀察人工智慧（AI）相關需求在2025年全年保持強勁，而非AI相關的終端市場則已觸底並出現溫和復甦。回應分析師追問是否擔心智慧機庫存提前建立，他也回說，不擔心，因為預先建立庫存是季節因素也是健康的。

魏哲家說，在台積公司強大的技術差異化和廣泛的客戶群支持下，現在預期若以美元計，台積公司2025年全年營收預計成長接近中段三十位數（mid-thirties約34-36%）百分比，較先前一次預期接近30%上修。

魏哲家說，截至目前未觀察到客戶的行為有任何改變，然而了解來自關稅政策潛在影響的不確定性和風險，尤其是對於消費者相關及價格敏感的終端市場。因此將謹慎留意潛在的影響，並在2026年審慎規劃台積公司的業務，同時，台積公司將繼續投資於未來的大趨勢。在態勢未明的情況下，台積公司將持續專注於業務根本，即技術領先、卓越製造和客戶信任，以進一步強化台積公司的競爭地位。

魏哲家也說，AI市場的近期發展情勢仍然非常正向。大型語言模型處理文本的詞元（token）數量爆炸性增長，顯示出使用者對AI模型的導入正在增加，這意味著需要更多的運算，進而帶動對先進半導體的需求上升。

魏哲家舉例，像台積公司等企業正在內部運用AI，以提高生產力和效率，從而創造更多價值。企業AI（Enterprise AI）因此成為另一個需求來源。此外，台積公司持續觀察到主權AI（Sovereign AI）正日益興起。很高興看到客戶持續保有強勁展望。台積公司也直接從客戶的客戶收到了非常強勁的訊號，他們要求台積公司提供產能以支持其業務。因此，台積公司對AI大趨勢的信念越來越堅定，並且相信市場對於半導體仍有根本的需求。

作為AI應用的關鍵驅動者，魏哲家說，台積公司的最大責任是備妥最先進的技術和必要的產能，以支持客戶的成長。為了應對長期市場需求的結構性增長，台積公司採用嚴謹而周密的產能規劃系統。

魏哲家也說，對外，台積公司與客戶以及客戶的客戶密切合作，以規劃台積公司的產能。台積公司擁有超過500個不同的客戶，遍及各領域的終端市場。此外，隨著製程技術的複雜性增加，台積公司與客戶接觸啟動專案的前置時間現在至少要提早2至3年，因此，台積公司可能獲得在這個產業中最深入且最廣泛的視野。

