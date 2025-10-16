整理包／台積電創單季獲利新高 法說會「7大重點」一次看

台積電（2330）16日召開法人說明會，公布第3季財報及第4季財測目標，第3季稅後純益4,523億元，寫下單季獲利新高，每股純益17.44元；預估第4季美元營收322~334億美元，毛利率59-61%，營益率49-51%；由於台積電法說會釋出的看法向來是產業景氣的風向球，特別整理出法說會重點，讓讀者一文看懂。

1、第3季財報：單季營收9,899.2億元、毛利率59.5%、EPS 17.44 元

台積電第3季合併營收9,899.2億元，季增6%，年增30.3%；稅後純益4,523億元，季增13.6%，年增39.1%，每股純益17.44元。

若以美元計算，第3季營收331億，年增40.8%，季增10.1%。

第3季毛利率為59.5%，營業利益率為50.6%，稅後純益率則為45.7%。

2、第4季展望：營收322~334億美元、毛利率59~61%、營益率49~51%

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第4季展望，預估合併營收322~334億美元；若以新台幣30.6 元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於59~61%之間；營業利益率預計介於49~51%之間。

3、今年整體業績展望：二度上修全年展望 估美元營收全年成長34~36%

台積電如預期二度上修全年展望，董事長暨總裁魏哲家表示，將今年全年美元營收成長幅度從7月時預測接近30%，上修至Mid-thirty（30%的中間值約34~36%）。

4、資本支出：預估今年資本支出400~420億美元 高標不變

台積電預估今年資本支出400~420億美元，從380~420億美元區間收斂，但資本支出高標不變，平均值410億美元則較先前平均值400億美元增加；其中先進製程約70%，特殊製程約10~20%，先進封裝、測試與光罩製造等約10~20%。

台積電今年首季資本支出100.6億美元，第2季96.3億美元，合計上半年196.9億美元，第3季資本支出為97億美元，累計今年前3季美元資本支出293.9億美元。

5、全球布局三大原則 魏哲家：客戶需求、地理彈性及政府支持

針對台積電全球布局的原則，魏哲家表示，所有海外設廠都以客戶需求、地理彈性及政府支持的三大原則作為決策的考量基準，同時滿足客戶與股東最大價值；他強調，在台灣將持續強化先進製程與先進封裝能力，目前在新竹與高雄科學園區同步準備多座2奈米基地，預計未來幾年也持續投資。

因應強烈的AI相關需求，台積電美國亞利桑那州計畫加速導入更先進製程，往N2（2奈米）及更先進製程發展，同時規劃第二座大型基地；日本熊本廠第一座特殊製程廠已在去年底開始量產並且達到良率目標，第二座廠已動工，後續將依市場狀況與客戶需求調整進度；歐洲德國德勒斯登已啟動建廠作業，主攻車用與工業特殊製程。

6、先進製程進度2奈米本季進入試量產、明年快速量產

台積電先進製程的進展也是外界關注的焦點，魏哲家指出，N2、N2P、A16將是大型且長期延續的技術節點，持續維持高階製程領域的領導地位；2奈米（N2）製程進展順利，第4季將進入試量產，預期明年將快速量產，應用範圍包含智慧手機與高效能運算（HPC/AI）等；N2P則預定明年下半年量產。

另外，A16製程採用「超級電源軌（Super Power Rail, SPR）」架構，是專為特定高效能運算（ HPC） 應用設計，可提供更高電流密度與訊號整合度，預計明年下半年量產。

7、CoWoS先進封裝產能進展 魏哲家：明年持續增加

法人關切台積電在CoWoS先進封裝的布局及進展，魏哲家指出，先進封裝持續供不應求，明年將持續增加先進封裝產能，縮小供不應求的差距，不過，實際的擴產數字則預計在2026年第1季的法人說明會提出。