台積電怎知AI需求是否泡沫？魏哲家曝「背後1行動」：更瞭解客戶看法

台積電（2330）維持對未來AI加速器市場未來幾年複合成長率44~46%左右看法，而儘管AI處於早期階段，為掌握AI需求變化，董事長魏哲家16日法說會中透露他們開始採取不同行動，開始積極跟「客戶的客戶」溝通討論，以更瞭解客戶的看法，他表示現在終端客戶確實有強勁產能需求。

外資分析師也關切Token數量成長遠高於台積電業績成長幅度，對此魏哲家解釋靠技術及製程效率補足該缺口。Token數量爆發性成長，台積電董事長魏哲家16日指出，該數字幾乎每三個月就指數級跳躍，外資關切Token數量的增幅正跟台積電業績增幅差距擴大，亦即台積電營收雖多次調高，但成長性仍落後Token數量增長。

對此台積電董事長魏哲家解釋，透過客戶技術及台積電雙方晶片製程技術改善，客戶的基礎運算就能運算更多Token。

台積電擴大資本支出擴張晶圓產能，並於日美歐三地同步擴張，雖同時也上調今年全年美元營收預估，先前預估今年業績年增率近30%，16日宣布提升至34～36%，但隨持續提高資本支出，外資也擔心是否AI市場需求泡沫，台積電如何掌握真正AI需求動向？對此，魏哲家指出，相對過去的生意，現在台積電做了一件特別不同的行動。

魏哲家表示，現在正處於AI應用的早期階段，所以在這個時刻確實很難做出正確的預測。台積電也開始做了一些不同的事，而跟對手最大的不同點，是現在台積電非常關注「台積電客戶的客戶」（customers' customer）。

魏哲家表示，台積電會與客戶交談，然後與客戶討論，並關注其應用，無論是在搜尋引擎還是在社群媒體的應用。從交談中，台積電會了解客戶如何看待AI應用及功能，有助於台積電對AI如何增長做出判斷。魏哲家表示，這就是台積電與以前相比不同之處，以前，台積電只與台積電的客戶交談，並進行內部研究。

魏哲家強調，會紀律且穩健的做產能規劃系統，自上而下 (top-down) 和自下而上 (bottom-up) 的評估市場需求。他也預估AI應用需求強勁，台積電資本支出擴張會跟未來幾年的營收成長有高度關連。

魏哲家表示，AI是Mega Trend，Token數量的爆炸性成長，證明消費者對AI模型的採用增加，這導致對更多領先製程晶片的需求，他也觀察企業內部使用AI提高生產力和效率，是另一項AI需求來源，另外主權AI（Sovereign AI）的興起也是其一動能，台積電從客戶的客戶那裡更直接收到強勁的產能需求訊號。

而AI應用帶來龐大Token數的大幅增長，該成長幅度遠高於AI基礎建設擴張速度，甚至也高於台積電營收成長幅度，因此出現兩者龐大缺口，外資也對台積電如何看待此事提問，對此，魏哲家指出，其實透過先進的製程及客戶晶片設計技術，AI加速器運算效率的提升將會縮減該缺口。