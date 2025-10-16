「創新經濟館」秀出65項未來關鍵技術 展現台灣科技實力

全台最大「TIE台灣創新科技博覽會」今天隆重開展，經濟部產業技術司攜手12個法人與業者，在「創新經濟館」精銳盡出，一口氣展出 65項橫跨六大領域的未來關鍵技術。

從AI運算、智慧製造、淨零永續，展現台灣科技創新的全方位實力。其中現場最吸睛的視覺焦點為高達5.5米、由工研院打造的「科技瀑布」 ，這套源自2025大阪世博「生命劇場」的虛實互動展演系統，在日本是透過超過500組顯示器與機械手臂同步律動，精準誤差僅20毫秒，呈現臺灣軟硬體整合的極致工藝，此次為該技術首次於國內公開亮相。

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，科專研發成果最重要的就是要落地給產業運用。 本次透過TIE展出65項創新科技，涵蓋智慧機械、AI應用專區、次世代通訊、半導體、精準健康、能源等6大領域，為產業轉型升級提供解決方案。透過TIE這個全國規模最大的科研展示平台，展出65項創新科技。展覽涵蓋了智慧機械、AI應用專區、次世代通訊、半導體、精準健康、能源等6大領域。以AI科技為例，可應用於1秒分選衣物，協助新創搶攻舊衣回收商機；或用於協助產業打造國產化晶片。透過這些技術協助產業轉型升級，提升國際競爭力。