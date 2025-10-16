快訊

中職／球員還是網紅？林益全想回職棒舞台 先回歸本業初心吧

輝達進駐T17、T18告吹？新壽今辦動土典禮 李四川：不曉得目的是什麼

再傳警員涉洩密！ 檢調搜索新北2分局小隊長、偵查佐被帶走偵訊

「創新經濟館」秀出65項未來關鍵技術 展現台灣科技實力

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
「TIE台灣創新科技博覽會」隆重開展，經濟部產業技術司攜手12個法人與業者，在「創新經濟館」精銳盡出。其中現場最吸睛的視覺焦點為高達5.5米、由工研院打造的「科技瀑布」 ，這套源自2025大阪世博「生命劇場」的虛實互動展演系統，在日本是透過超過500組顯示器與機械手臂同步律動，精準誤差僅20毫秒，呈現臺灣軟硬體整合的極致工藝，此次為該技術首次於國內公開亮相。經濟部產業技術司司長郭肇中（右）表示，科專研發成果最重要的就是要落地給產業運用，為產業轉型升級提供解決方案。記者林俊良／攝影
「TIE台灣創新科技博覽會」隆重開展，經濟部產業技術司攜手12個法人與業者，在「創新經濟館」精銳盡出。其中現場最吸睛的視覺焦點為高達5.5米、由工研院打造的「科技瀑布」 ，這套源自2025大阪世博「生命劇場」的虛實互動展演系統，在日本是透過超過500組顯示器與機械手臂同步律動，精準誤差僅20毫秒，呈現臺灣軟硬體整合的極致工藝，此次為該技術首次於國內公開亮相。經濟部產業技術司司長郭肇中（右）表示，科專研發成果最重要的就是要落地給產業運用，為產業轉型升級提供解決方案。記者林俊良／攝影

全台最大「TIE台灣創新科技博覽會」今天隆重開展，經濟部產業技術司攜手12個法人與業者，在「創新經濟館」精銳盡出，一口氣展出 65項橫跨六大領域的未來關鍵技術。

AI運算、智慧製造、淨零永續，展現台灣科技創新的全方位實力。其中現場最吸睛的視覺焦點為高達5.5米、由工研院打造的「科技瀑布」 ，這套源自2025大阪世博「生命劇場」的虛實互動展演系統，在日本是透過超過500組顯示器與機械手臂同步律動，精準誤差僅20毫秒，呈現臺灣軟硬體整合的極致工藝，此次為該技術首次於國內公開亮相。

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，科專研發成果最重要的就是要落地給產業運用。 本次透過TIE展出65項創新科技，涵蓋智慧機械、AI應用專區、次世代通訊、半導體、精準健康、能源等6大領域，為產業轉型升級提供解決方案。透過TIE這個全國規模最大的科研展示平台，展出65項創新科技。展覽涵蓋了智慧機械、AI應用專區、次世代通訊、半導體、精準健康、能源等6大領域。以AI科技為例，可應用於1秒分選衣物，協助新創搶攻舊衣回收商機；或用於協助產業打造國產化晶片。透過這些技術協助產業轉型升級，提升國際競爭力。

全台最大「TIE台灣創新科技博覽會」今天隆重開展，經濟部長龔明鑫（左二）出席開幕典禮時路過一處展示攤位。記者林俊良／攝影
全台最大「TIE台灣創新科技博覽會」今天隆重開展，經濟部長龔明鑫（左二）出席開幕典禮時路過一處展示攤位。記者林俊良／攝影
「TIE台灣創新科技博覽會」隆重開展，經濟部產業技術司攜手12個法人與業者，在「創新經濟館」精銳盡出，一口氣展出 65項橫跨六大領域的未來關鍵技術。其中現場最吸睛的視覺焦點為高達5.5米、由工研院打造的「科技瀑布」 ，這套源自2025大阪世博「生命劇場」的虛實互動展演系統，在日本是透過超過500組顯示器與機械手臂同步律動，精準誤差僅20毫秒，呈現臺灣軟硬體整合的極致工藝，此次為該技術首次於國內公開亮相。記者林俊良／攝影
「TIE台灣創新科技博覽會」隆重開展，經濟部產業技術司攜手12個法人與業者，在「創新經濟館」精銳盡出，一口氣展出 65項橫跨六大領域的未來關鍵技術。其中現場最吸睛的視覺焦點為高達5.5米、由工研院打造的「科技瀑布」 ，這套源自2025大阪世博「生命劇場」的虛實互動展演系統，在日本是透過超過500組顯示器與機械手臂同步律動，精準誤差僅20毫秒，呈現臺灣軟硬體整合的極致工藝，此次為該技術首次於國內公開亮相。記者林俊良／攝影
全台最大「TIE台灣創新科技博覽會」今天隆重開展，經濟部產業技術司攜手12個法人與業者，在「創新經濟館」精銳盡出。以AI科技為例，可應用於1秒分選衣物，協助新創搶攻舊衣回收商機。記者林俊良／攝影
全台最大「TIE台灣創新科技博覽會」今天隆重開展，經濟部產業技術司攜手12個法人與業者，在「創新經濟館」精銳盡出。以AI科技為例，可應用於1秒分選衣物，協助新創搶攻舊衣回收商機。記者林俊良／攝影

經濟部 AI 智慧機械 半導體

延伸閱讀

經濟部擬6年投442億發展無人機產業 拚2030年整體產值破400億

新光三越聯手伊勢丹Men's館亮相！集結逾110個品牌、600坪空間

集團模組化平台上身！Peugeot次世代208訊息揭露！

氫燃料動力入列！BMW次世代X5蓄勢待發！

相關新聞

台積電創單季獲利歷史新高！外媒評「超乎預期」但提醒仍有2挑戰

台積電16日公布2025年第3季財報，單季稅後大賺4523億元，寫下單季獲利新高，外媒評價超乎預期。不過，華爾街日報（W...

魏哲家：台積電已在美國取得第二塊地 為擴增AI應用預做準備

台積電董事長魏哲家今日主持法說會首度透露，正積極取得美國亞利桑那州鄰近第二塊大面積土地，以支持現有擴充計畫並因應強勁的A...

整理包／台積電創單季獲利新高 法說會「7大重點」一次看

台積電（2330）16日召開法人說明會，公布第3季財報及第4季財測目標，第3季稅後純益4,523億元，寫下單季獲利新高，...

台積電怎知AI需求是否泡沫？魏哲家曝「背後1行動」：更瞭解客戶看法

台積電（2330）維持對未來AI加速器市場未來幾年複合成長率44~46%左右看法，而儘管AI處於早期階段，為掌握AI需求...

魏哲家：因應地緣政治風險升高 台積電啟動嚴謹產能開發評估機制

台積電董事長魏哲家今日主持法說會表示，因應全球貿易政策及關稅風險帶來不確定性，台積電將持續審慎規劃營運。他強調，為因應A...

台積電法說會／預估今年資本支出400-420億美元 區間收斂高標不變

台積電（2330）16日召開法說會，台積電財務長黃仁昭說，台積電目前預估2025年資本支出區間400-420億美元，從3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。