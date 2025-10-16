AI泡泡會破嗎？OpenAI加深與輝達、AMD合作 陸行之揭「3大檢查站」趨吉避凶

人工智慧巨擘OpenAI近期加深與輝達（Nvidia）、超微（AMD）、甲骨文、博通等大咖合作，但投資人仍擔憂AI泡泡吹破。知名半導體分析師陸行之表示，OpenAI著實厲害，做為成功投資人，一定要從缺錢、需求、商業模式三大泡泡檢查著手，早幾步才能趨吉避凶。

陸行之在臉書發文表示，OpenAI佔著生成式AI發展的領先地位，僅8億周活耀用戶數（每天1億多的概念)，拉著一群產業鏈龍頭共襄盛舉，搶著埋單，假設未來10年擴廠計劃雖有延遲但逐步進行，產業鏈及投資人都皆大歡喜，但期間泡泡破了，肯定也會拖著大家一起下水，以下為3大泡泡檢查站。

1.缺錢泡泡檢查站：

要讓泡泡繼續吹下去，OpenAI未來5年要弄個>20GW的AI算力數據中心，至少要個1兆美元，最近拿了Nvidia的1000億美元，AMD分4-5年的1.6億股，一些投資公司的，至少還差個8000億美元，分4年，每年還要個2000億美元，500+億可能是銀行借貸，各家大型投資公司來個300-500億。

剩下的應該是由擔心OpenAI大到不能倒的供應商來分攤，付費軟體合作商及未來的付費訂閱客戶來承擔，如果每年拿不到2000億，擴廠計劃就會延遲，差太多，泡泡就會破。

2.需求泡泡檢查站：

現在1億多日活躍用戶，會不會逐步拉高到5億、10億、15億、20億，活躍用戶中的月付費訂閱客戶是否也能逐步擴增到1、2、3、5、到10億？還有谷歌的Gemini、Anthropic的Claude、xAI Grok、其他開源模型會不會突然殺出一個killer app 來搶份額。

3.商業模式泡泡檢查站：

OpenAI最新的devday宣布跟很多不同產業的公司合作來推廣新產品（繞過谷歌搜尋引擎，直接在ChatGPT使用各種應用軟件booking、Canva、Coursera、Expedia、Figma、Spotify、Zillow來搜尋)，加上未來的build- in廣告，這些都是資金流入的來源，目前看起來這方面正在如火如荼的進行中，這方面我們可以從OpenAI的合作廠商營收/獲利增長狀況來判斷。