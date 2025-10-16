快訊

中職／球員還是網紅？林益全想回職棒舞台 先回歸本業初心吧

輝達進駐T17、T18告吹？新壽今辦動土典禮 李四川：不曉得目的是什麼

再傳警員涉洩密！ 檢調搜索新北2分局小隊長、偵查佐被帶走偵訊

聽新聞
0:00 / 0:00

「台積宅」消風？前八月竹北買氣潰散近七成最多 這區房價下修最有感

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

永慶房產集團根據實價登錄資料，統計台積電（2330）即將和已進駐廠區所在的行政區，這兩年來中古屋交易價量的變化。發現台積宅今年前八月交易量較去年全面減少，其中減幅最多的是位於新竹縣的竹北市，減幅近七成。至於房價修正最多的為台南市的安定區，與去年相比下修13.1%。

在台積電的各大廠區中，竹北市今年前八月交易較去年量縮69.6%，為榜上交易量減幅最多的一區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，今年至今，在銀行房貸緊縮與第七波信用管制續行下，以及美國又宣布關稅政策下，房市交易未見起色。

陳金萍表示，尤其目前買方購屋心態保守，期待房價有一定的降幅才願意進場，但竹北市今年中古屋的平均每坪成交單價較去年不減反增，平均每坪單價更已來到4字頭，使不少買方保持觀望，因此量縮幅度最明顯。

台積宅除了交易量明顯量縮外，部分區域房價也開始有所修正。數據顯示，台南市安定區房價較去年共下修13.1%最高；新市區和善化區，房價也分別修正3.7%和2.8%。

陳金萍指出，南科台南園區近年來房價快速上漲，使不少購屋族已無法負荷，且該園區周遭房屋供給量大，隨著政策影響持續，不少投資客選擇退場轉售，使待售房屋供給增加。而且當地的交通、生活機能尚待完善，房價支撐性不足。

永慶房產集團根據實價登錄資料，統計台積電即將和已進駐廠區所在的行政區，這兩年來中古屋交易價量的變化。發現台積宅今年前八月交易量較去年全面減少，其中減幅最多的是位於新竹縣的竹北市，減幅近七成。至於房價修正最多的為台南市的安定區，與去年相比下修13.1%。圖／永慶房產集團提供
永慶房產集團根據實價登錄資料，統計台積電即將和已進駐廠區所在的行政區，這兩年來中古屋交易價量的變化。發現台積宅今年前八月交易量較去年全面減少，其中減幅最多的是位於新竹縣的竹北市，減幅近七成。至於房價修正最多的為台南市的安定區，與去年相比下修13.1%。圖／永慶房產集團提供

房價 台積電 新竹

延伸閱讀

魏哲家：台積電已在美國取得第二塊地 為擴增AI應用預做準備

台積電創單季獲利歷史新高！外媒評「超乎預期」但提醒仍有2挑戰

台積電下午法說會前股價創新高 市場瘋傳明年資本支出上看500億美元

台積電台中1.4奈米廠「不採ASML最新設備」 網憂反增缺陷風險

相關新聞

台積電創單季獲利歷史新高！外媒評「超乎預期」但提醒仍有2挑戰

台積電16日公布2025年第3季財報，單季稅後大賺4523億元，寫下單季獲利新高，外媒評價超乎預期。不過，華爾街日報（W...

魏哲家：台積電已在美國取得第二塊地 為擴增AI應用預做準備

台積電董事長魏哲家今日主持法說會首度透露，正積極取得美國亞利桑那州鄰近第二塊大面積土地，以支持現有擴充計畫並因應強勁的A...

整理包／台積電創單季獲利新高 法說會「7大重點」一次看

台積電（2330）16日召開法人說明會，公布第3季財報及第4季財測目標，第3季稅後純益4,523億元，寫下單季獲利新高，...

台積電怎知AI需求是否泡沫？魏哲家曝「背後1行動」：更瞭解客戶看法

台積電（2330）維持對未來AI加速器市場未來幾年複合成長率44~46%左右看法，而儘管AI處於早期階段，為掌握AI需求...

魏哲家：因應地緣政治風險升高 台積電啟動嚴謹產能開發評估機制

台積電董事長魏哲家今日主持法說會表示，因應全球貿易政策及關稅風險帶來不確定性，台積電將持續審慎規劃營運。他強調，為因應A...

台積電法說會／預估今年資本支出400-420億美元 區間收斂高標不變

台積電（2330）16日召開法說會，台積電財務長黃仁昭說，台積電目前預估2025年資本支出區間400-420億美元，從3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。