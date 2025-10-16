聽新聞
「台積宅」消風？前八月竹北買氣潰散近七成最多 這區房價下修最有感
永慶房產集團根據實價登錄資料，統計台積電（2330）即將和已進駐廠區所在的行政區，這兩年來中古屋交易價量的變化。發現台積宅今年前八月交易量較去年全面減少，其中減幅最多的是位於新竹縣的竹北市，減幅近七成。至於房價修正最多的為台南市的安定區，與去年相比下修13.1%。
在台積電的各大廠區中，竹北市今年前八月交易較去年量縮69.6%，為榜上交易量減幅最多的一區。
永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，今年至今，在銀行房貸緊縮與第七波信用管制續行下，以及美國又宣布關稅政策下，房市交易未見起色。
陳金萍表示，尤其目前買方購屋心態保守，期待房價有一定的降幅才願意進場，但竹北市今年中古屋的平均每坪成交單價較去年不減反增，平均每坪單價更已來到4字頭，使不少買方保持觀望，因此量縮幅度最明顯。
台積宅除了交易量明顯量縮外，部分區域房價也開始有所修正。數據顯示，台南市安定區房價較去年共下修13.1%最高；新市區和善化區，房價也分別修正3.7%和2.8%。
陳金萍指出，南科台南園區近年來房價快速上漲，使不少購屋族已無法負荷，且該園區周遭房屋供給量大，隨著政策影響持續，不少投資客選擇退場轉售，使待售房屋供給增加。而且當地的交通、生活機能尚待完善，房價支撐性不足。
