快訊

中職／球員還是網紅？林益全想回職棒舞台 先回歸本業初心吧

輝達進駐T17、T18告吹？新壽今辦動土典禮 李四川：不曉得目的是什麼

再傳警員涉洩密！ 檢調搜索新北2分局小隊長、偵查佐被帶走偵訊

仁寶前進OCP峰會 發表採用輝達B300平台的AI伺服器

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
在今年的OCP全球高峰會上，仁寶展示了其面向未來資料中心的完整藍圖，提出涵蓋運算、記憶體與散熱的一站式整合解決方案。圖／仁寶提供
在今年的OCP全球高峰會上，仁寶展示了其面向未來資料中心的完整藍圖，提出涵蓋運算、記憶體與散熱的一站式整合解決方案。圖／仁寶提供

全球資料中心面臨AI帶來的新挑戰：更高的運算需求、更大的資料工作集，以及更嚴苛的能源效率標準。在今年的OCP全球高峰會（OCP Global Summit 2025） 上，仁寶（2324） 展示了其面向未來資料中心的完整藍圖，提出涵蓋運算、記憶體與散熱的一站式整合解決方案。

在運算效能方面，仁寶推出最新的SGX30-2 / 10U AI伺服器，採用輝達（NVIDIA）HGX B300平台打造。該系統以NVIDIA Blackwell架構為基礎，支援多達8顆NVIDIA Blackwell Ultra GPU，透過第五代NVIDIA NVLink相互連接，並搭載雙Intel Xeon 6處理器，專為大規模AI模型訓練、推論與高效能運算（HPC）應用而設計。

此次展示重點之一，同步聚焦於運算快速連結（CXL）與遠端直接記憶體存取（RDMA）技術在 AI記憶體擴展上的應用，以因應大型語言模型訓練與高效能運算等工作負載所面臨的龐大記憶體瓶頸。透過CXL.mem協定，伺服器能在同一機架內無縫存取以儲存級記憶體（SCM）為基礎的記憶體擴展模組，使CPU與GPU得以突破高頻寬記憶體（HBM）的限制，在支援快取一致性的架構設計中實現高速協同運算。

此外，遠端直接記憶體存取（RDMA）技術可透過高速互連網路協定（InfiniBand）或乙太網路融合遠端直接記憶體存取（RoCE），在伺服器與資料中心間直接搬移資料，實現大規模記憶體彈性配置與資源共享化，實現跨節點的高速資料流通。

隨著人工智慧應用快速推進與資料中心架構加速轉型，仁寶持續深化與生態系夥伴的技術合作，推動運算、記憶體與儲存資源的整合創新，展現面向未來的系統整合實力。

仁寶電腦基礎架構事業群副總經理張耀文表示，透過本次完整展示，仁寶展現了從現有基礎架構邁向未來資料中心的明確且務實路徑，彰顯其作為真正系統整合者的角色，不僅是技術供應商，更是企業數位轉型旅程中的長期策略夥伴。

仁寶

延伸閱讀

記憶體漲價循環的指標股─十詮

美股大咖大結盟帶旺台供應鏈 主動式 ETF 搶搭 AI 紅利

北士科T17、T18今動土 林維俊：沒想要從北市府口袋拿一毛錢

輝達落腳台北機率仍最大 蔣萬安給2解方「已提供北市其他選擇」

相關新聞

台積電創單季獲利歷史新高！外媒評「超乎預期」但提醒仍有2挑戰

台積電16日公布2025年第3季財報，單季稅後大賺4523億元，寫下單季獲利新高，外媒評價超乎預期。不過，華爾街日報（W...

魏哲家：台積電已在美國取得第二塊地 為擴增AI應用預做準備

台積電董事長魏哲家今日主持法說會首度透露，正積極取得美國亞利桑那州鄰近第二塊大面積土地，以支持現有擴充計畫並因應強勁的A...

整理包／台積電創單季獲利新高 法說會「7大重點」一次看

台積電（2330）16日召開法人說明會，公布第3季財報及第4季財測目標，第3季稅後純益4,523億元，寫下單季獲利新高，...

台積電怎知AI需求是否泡沫？魏哲家曝「背後1行動」：更瞭解客戶看法

台積電（2330）維持對未來AI加速器市場未來幾年複合成長率44~46%左右看法，而儘管AI處於早期階段，為掌握AI需求...

魏哲家：因應地緣政治風險升高 台積電啟動嚴謹產能開發評估機制

台積電董事長魏哲家今日主持法說會表示，因應全球貿易政策及關稅風險帶來不確定性，台積電將持續審慎規劃營運。他強調，為因應A...

台積電法說會／預估今年資本支出400-420億美元 區間收斂高標不變

台積電（2330）16日召開法說會，台積電財務長黃仁昭說，台積電目前預估2025年資本支出區間400-420億美元，從3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。