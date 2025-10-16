魏哲家：台積電已在美國取得第二塊地 為擴增AI應用預做準備

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電董事長魏哲家表示，台積電已在美國取得第二塊地，作為擴增AI應用預做準備。圖／本報系資料照片
台積電董事長魏哲家今日主持法說會首度透露，正積極取得美國亞利桑那州鄰近第二塊大面積土地，以支持現有擴充計畫並因應強勁的AI相關需求。魏哲家說，此計畫將使台積電能在亞利桑那州擴大至獨立的超大型旗艦廠（Gigafab）製造群，支持智慧型手機、AI及高性能運算（HPG）等領先客戶的需求。

雖然魏哲家未說明取得第二塊的面積及實際規畫，但市場解讀台積電也已做好加碼赴美投資的準備。

魏哲家強調，台積電所有的海外投資決策都是基於客戶需求，因這些客戶重視地理彈性及政府支持的必要程度，也期望為股東創造最大價值。在美國，台積電與領先的美國客戶及聯邦、州和市政府合作緊密，持續加速在亞利桑那州的產能擴張。相關計畫進展具體且執行順利。此外，鑑於客戶需求中強烈的AI相關需求，台積電正準備加速技術升級，往N2（2奈米）及更先進製程發展（市場推測包括A16／A14及A12）。

至於日本的建廠進展，魏哲家特別感謝日本中央政府的強力支持，位於熊本的第二座廠已啟動興建，產能投產節奏將根據客戶需求與市場條件調整。

另外，在歐洲，台積電獲得歐洲委員會以及德國聯邦、州及城市政府的大力支持，專用工廠在德國德勒斯登的建設也已展開，進展順利，量產時間將視客戶需求與市場狀況而定。

不過，魏哲家強調仍會持續投資台灣，在政府支持下，台積電準備在新竹及高雄科學園區展開多階段的2奈米建設，未來數年，台積電將持續投入台灣的晶圓廠及先進封裝設施。透過擴展全球布局，持續投資台灣，讓台積電成為全球大型整合電路產業信賴的技術與產能供應商。

