HPE Discover More AI Taipei 2025登場 聚焦三大核心策略

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
HPE今日舉辦HPE Discover More AI Taipei 2025，HPE台灣暨香港董事長王嘉昇在主題演講中，深入闡述AI、雲端、邊緣運算與資料的整合發展趨勢。圖／HPE提供
HPE今日舉辦HPE Discover More AI Taipei 2025，HPE台灣暨香港董事長王嘉昇在主題演講中，深入闡述AI、雲端、邊緣運算與資料的整合發展趨勢。圖／HPE提供

慧與科技（HPE）16日於台北舉辦HPE Discover More AI Taipei 2025，這是HPE年度重要的旗艦活動之一。今年活動以「Unlock Your AI Ambitions」為主題，吸引逾300位台灣客戶、220位策略夥伴與眾多企業領袖齊聚一堂，共同探索AI引領的科技革新浪潮。透過本次活動，HPE展現其在AI、混合雲與網路三大策略支柱的全面策略與現代化IT管理解決方案，為台灣企業提供深入洞察，協助重塑價值鏈並加速數位轉型。

HPE台灣暨香港董事長王嘉昇在主題演講中，深入闡述AI、雲端、邊緣運算與資料的整合發展趨勢。在AI解決方案組合方面，HPE發表搭載最新輝達（NVIDIA）GPU技術的次世代Private Cloud AI平台，協助企業打造可立即投入生產的AI工廠解決方案。

在混合雲策略方面，他特別強調HPE GreenLake Intelligence的革命性意義，此代理型AI架構利用智慧代理網格，在混合IT環境中協作、學習與執行任務，有效解決資料孤島與人工流程挑戰。在網路領域，HPE持續深化與Juniper Networks的策略整合，推動安全的AI原生網路架構。

「生成式AI正成為最關鍵的混合型工作負載，其與混合雲的深度融合引發了市場對靈活運算資源的迫切需求。同時，資料的爆炸式成長也為網路管理與資安帶來前所未有的挑戰，」王嘉昇表示。「在HPE Discover More AI Taipei 2025，我們展示了HPE如何透過涵蓋AI、混合雲與網路的完整產品組合與合作夥伴生態系，協助台灣企業釋放AI潛能，在AI時代建立競爭優勢。」

本次活動的分組議程展現HPE如何從多個面向定義AI價值。「加速 AI 應用（Accelerate AI）」議程探討如何透過創新技術與實務經驗，加速 AI 在企業中的導入與落地；「釋放AI價值（Unleash AI）」議程則透過跨產業案例研究與次世代運算平台，說明企業如何將AI的技術潛力轉化為具體商業成果。「解鎖AI潛能（Unlock AI）」議程強調結合資料洞察與強化資安架構的重要性，以提升決策品質並打造具前瞻性的業務模式。

