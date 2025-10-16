台積電創單季獲利歷史新高！外媒評「超乎預期」但提醒仍有2挑戰

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
台積電16日公布2025年第3季財報，單季稅後大賺4523億元，寫下單季獲利新高。路透
台積電16日公布2025年第3季財報，單季稅後大賺4523億元，寫下單季獲利新高。路透

台積電16日公布2025年第3季財報，單季稅後大賺4523億元，寫下單季獲利新高，外媒評價超乎預期。不過，華爾街日報（WSJ）與日經亞洲都提醒，在快速變動的全球貿易環境下，台積電仍面臨多重挑戰，包括美國對台灣的20%關稅，還有華府威脅與台灣對分半導體產能。

路透報導，台積電16日舉行法說會公布第3季財報，在7月至9月淨利達台幣4523億元，淨利成長39.1%，獲利再創歷史新高，超出市場預期。

這主要受惠於輝達與OpenAI等科技巨頭掀起人工智慧（AI）投資熱潮，帶動半導體需求激增。也讓占先進半導體製程主導地位的台積電成為最大受益者之一。此外，這也受到另一大客戶蘋果最新推出的iPhone、iPad與MacBook系列，帶動晶片訂單增加，進一步支撐台積電的業績表現。

但是，WSJ提醒，在快速變動的全球貿易環境下，台積電仍面臨多重挑戰，其一是美國對台灣加徵20%關稅的影響仍不明朗；再者，華府日前施壓台積電在川普任內達到台灣與美國晶片產能「五五分」，更添台積電前景的不確定性。

日經亞洲引述澳洲麥格理銀行（Macquarie）半導體分析師Arthur Lai表認為，「關稅或經濟疲弱帶來的負面影響尚未顯現，顯示台積電短期表現仍具支撐力，且外部總體經濟因素的風險仍可控」。

他補充說，隨著越來越多AI晶片客戶轉向更先進的製程節點，台積電的平均銷售價格有望因此提升，進一步支撐其營運前景。

伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）資深分析師Mark Li在研究報告指出，美方壓力對台積電仍是一項風險因素。

台積電 半導體 美國 法說會

