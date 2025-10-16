Google 在台推全新遊戲《防詐大作戰》 提升全民詐騙防禦力

Google台灣總經理林雅芳在Google官方部落格宣布，Google在台灣推出全新互動遊戲《防詐大作戰》，帶領使用者透過遊戲式學習，認識常見詐騙手法，建立數位防禦力，有效防範網路詐騙。

近期台灣政府正準備普發現金，「防詐大作戰」在台灣推出，希望幫助全民提高對於相關詐騙事件的意識。雖然政府已說明不會透過電話或電子郵件通知領款，款項只會透過金融機構臨櫃領取或直接匯款，但更需要透過有趣且有益的方式，培養個人詐騙辨識能力。

「防詐大作戰」是以網頁瀏覽的互動式遊戲，幫助台灣使用者透過遊戲的學習體驗，更有效辨識與防範層出不窮的網路詐騙；輸入網址「 https://bescamready.withgoogle.com」就可以看到遊戲。

Google指出，「防詐大作戰」以行為科學和認知預防理論為基礎，就像一劑預防針，讓使用者在安全、受控的遊戲環境中，體驗各種生活中會遇到的詐騙手法， 例如營造急迫感、訴諸權威等，藉此建立心理防禦力。

根據在印度的試行研究顯示，相較於觀看影片或閱讀安全提示的使用者，體驗遊戲的玩家在辨識詐騙方面的表現明顯更佳 ，玩過遊戲的21天後仍然保有獲得的辨識能力， 而且比起被動接收資訊，互動式學習體驗更有效強化使用者的防詐意識 。

Google今年4月與數位發展部（MODA）簽署合作備忘錄，關鍵計畫之一就是推出「防詐大作戰」，以提升台灣社會整體的數位防詐素養。