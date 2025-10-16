仁寶與國科會共同舉辦首屆 AI 創新獎 持續推動 AI 落地

仁寶電腦（2324）與國家科學及技術委員會(國科會)共同主辦首屆2025 AI創新獎 (AI Innovation Award)，16日於「台灣創新技術博覽會」(Taiwan Innotech Expo, TIE)未來科技館正式登場。本屆活動自徵件開放以來，吸引近1,500件提案，最終八組脫穎而出的獲獎團隊齊聚亮相，展現AI技術如何跨足智慧城市、智慧醫療、教育娛樂及新體驗新生活四大領域，開啟台灣AI創新應用的新篇章。

仁寶作為共同主辦單位，持續以「AI for Future」為策略願景，從企業轉型與全球競爭力的高度出發，推動AI技術的深層應用與創新突破。仁寶不僅投入百萬獎金與完善的育成機制，涵蓋從問題定義、商業驗證到產業鏈協作，更透過與新創團隊的雙向共創，開拓前瞻思維與未來技術，形塑強大的AI創新能量。這不只是協助新創，也是仁寶在全球AI發展版圖上邁向更高層次的關鍵一步。

仁寶電腦創新研究院資深副總經理暨設計長陳禧冠表示「AI創新獎不僅是一場競賽，更是一個引領全球智慧創新與跨域共創的平台。我們期待透過企業洞察與新創能量的融合，推動AI從產學合作邁向國際級的創新生態，讓人工智慧成為解決全球社會痛點、驅動產業永續升級與人類未來發展的核心力量。」

本屆AI創新獎聚焦四大主題，共有八組獲獎團隊分別展現AI在各領域的落地應用，構築嶄新的未來生活場景。首先是和日常生活最息息相關的智慧城市，富據智能推出「安心泳 AI 溺水偵測系統」，結合影像辨識與生成式AI強化水域安全，偵測準確率高達98%，已導入日本場館並具實際救援案例，未來預計將拓展至溪流、港口與開放水域。

其次是近年來很熱門的智慧醫療，北醫大數據所與雙和醫院開發「AIDE 急診AI決策系統」提升急診效率；本一科技開發「臺醫照護GPT」導入大型語言模型打造智慧照護平台；陽明交大團隊的「智慧光學骨質密度儀」則以非侵入式AI檢測協助早期骨鬆篩檢。

第三則是教育娛樂，國防醫學大學建置「AI賦能虛擬臨床教育系統」，結合虛實模擬提升醫學教學品質；ARC_方舟的「萌芽先聲系統」運用AI早期識別兒童語言與情緒發展，協助早療與家庭教育決策。

最後是新體驗新生活，柳明谷科技以AI智慧養殖平台協助永續水產管理，已應用於30家漁場；而就是要勝訴團隊的「LawOS 一站式智慧案件管理平台」，整合NLP與深度學習技術，協助法律專業快速判讀資料、提升訴訟效率。

仁寶長期深耕AI領域，除AI創新獎外，亦推動「AI+產業」整合策略，從製造、醫療、教育、消費體驗等多元場景出發，打造AI生態系。透過與國科會、台北市電腦公會及臺灣科技新創基地(TTA)等單位的合作，仁寶持續扮演「企業需求方」與「創新推動者」的雙重角色，推動AI從概念走向實踐。

為進一步推動AI創新交流與落地應用，仁寶將於10月18日（六）上午10:30參與「AI未來式 創新應用技術發表會」。屆時，陳禧冠將以「AI創新方案，驅動城市、醫療、教育與生活新未來」為主題，分享仁寶在AI技術應用上的實踐歷程與未來展望。