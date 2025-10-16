經濟部產業技術司65項科技 TIE 重磅登場

全台最大創新科技盛會「TIE台灣創新技術博覽會」16日隆重開展！經濟部產業技術司攜手12個法人與業者，在「創新經濟館」精銳盡出，一口氣展出65項橫跨六大領域的未來關鍵技術，從AI運算、智慧製造、淨零永續，展現臺灣科技創新的全方位實力。其中最吸睛的焦點，非現場高達5.5米、由工研院打造的「科技瀑布」莫屬！這套源自2025大阪世博「生命劇場」的虛實互動展演系統，在日本是透過超過500組顯示器與機械手臂同步律動，精準誤差僅20毫秒，呈現臺灣軟硬體整合的極致工藝。此次為該技術首次於國內公開亮相，吸引眾多媒體與觀展民眾駐足拍攝，成為展場最火打卡點。

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，科專研發成果最重要的就是要落地給產業運用，這次透過TIE這場全國規模最大的科研展示平台，展出65項創新科技涵蓋智慧機械、AI應用專區、次世代通訊、半導體、精準健康、能源等6大領域，為產業轉型升級提供了不同的解方。例如以AI科技即可1秒分選衣物，助新創搶攻8萬噸舊衣回收商機，還有以AI運算助攻產業打造國產化晶片，其他包括AI應用在文化展演、工具機與設備零組件業、細胞治療等方面，展現協助產業提升國際競爭力實績。

亮點展品包括：

高科技瀑布展演 引領數位雙生應用

今年展場中最火紅的5.5米高科技瀑布，為工研院「大阪世博（生命劇場）-虛實互動展演技術」與上銀、穀米等業者攜手合作，運用與智慧工廠同等級的軟硬整合技術，可同時驅動超過500組顯示器與機械手臂，呈現精準軟硬體控制與整合成果。該技術在大阪世博展出時，吸引逾百萬人參觀，未來可望在演唱會、大型展會與藝文活動上，為觀眾帶來全新體驗模式。

AI算力再進化 邊緣運算效能提升4.2倍

面對生成式AI與智慧製造浪潮，目前多數生成式AI模型仰賴雲端運算，不僅有隱私風險，企業導入門檻也提高。技術司補助工研院開發「大型AI模型邊緣運算軟硬整合技術」，以大型AI運算軟體導入晶片，AI模型可直接在本地設備運作，提升AI邊緣運算效能4.2倍，記憶體使用率降低至30～40%，達到高速推論與低延遲，降低成本與資安風險，助國內IC設計業者研發國產化推論晶片。

AI 1秒分選衣物 搶攻8萬噸舊衣回收商機

臺灣紡織產業研發能量舉世聞名，衣物回收時人工目視誤差率高，難以區分多元布料。國際大廠多採近紅外光譜成像技術，10秒才可識別1件衣物，且建置成本偏高。紡織所在產業技術司支持下，已成功技轉光學機構專利給沛德永續科技公司，攜手整合近紅外線光譜、仿生光學模組及AI多材質辨識演算法，開發「混紡纖維多光譜影像AI識別技術」，識別率95%，0.5~1秒即可檢測1件衣物，更可辨識不同材質與比例差異，每小時可處理高達900公斤廢紡織品，協助國際精品品牌衣物分選，為織品找到永續循環商業新模式。

生質三合一助劑 國際瑜珈服飾品牌採用

環保永續風潮蔚為趨勢，傳統柔軟劑僅有單一功能、來源非永續，若欲同時賦予柔軟、吸濕、反撥彈性機能，製程複雜且劑量控制困難，提高碳排與成本。在產業技術司補助下，工研院「生質型柔軟吸濕反撥彈配方技術」，以衣康酸（Itaconic Acid）開發兼具柔軟、吸濕與反撥彈三合一生質機能助劑，減少反覆測試與成本，碳排較傳統材料低40%，年減碳3.2萬噸，吸濕速度較市售快2.5倍，摩擦係數、柔軟度與懸垂指標更優於競品，已與儒鴻、佳和實業合作，進軍國際瑜珈服飾品牌。

多通道腦刺激系統 助台朔重工跨足醫療新領域

依衛福部統計，2023年全國憂鬱症患者已逼近155萬人，目前多使用非侵入式、無須藥物治療的重複經顱磁刺激（rTMS）療法，但因覆蓋腦區的面積不夠大，一次只能定位一區，導致一周需3-5次治療時間。金屬中心「多通道經顱磁刺激rTMS系統技術」，創新探頭設計與可調變脈衝主機系統，可同步刺激多個腦部區域，操作簡便、縮短70%治療時間，今年技轉台朔重工，後續與高雄長庚醫院、高雄榮總醫院執行試驗，造福患者。