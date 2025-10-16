聽新聞
台積電法說會／預估今年資本支出400-420億美元 區間收斂高標不變
台積電（2330）16日召開法說會，台積電財務長黃仁昭說，台積電目前預估2025年資本支出區間400-420億美元，從380-420億美元區間收斂。按照台積電16日法說會資訊，資本支出高標不變，平均值410億美元較先前平均400億美元增加。
台積電今年第3季資本支出97億美元，台積電首季資本支出100.6億美元，第2季96.3億美元，上半年累計達196.9億美元。台積電今年前三季美元資本支出已達293.9億美元，法人分析，按照台積電先前資本支出區間第4季低標僅約86億美元低於第3季以及今年第2季過於保守，此次區間調整也大致符合先前預期。
