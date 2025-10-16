台積電估本季營收持平或微降、毛利率再推上60% 今年資本支出微幅上調

台積電今日提出第4季營收展望，合併營收介於322億至334億美元，約季減 1%、年增22%，以匯率1美元兌30.6元假設計算，毛利率預估介於59%至61%，取中間數約60%，優於前一季的59.5%，營益率介於49%至51%，取中間值約50%，也優於前一季的45.7%，主因AI及高效能運算（HPC）晶片訂單強勁，維持高產能利用率。

台積電資深副總暨財務長黃仁昭表示，第3季毛利率較預期高出2個百分點，主要因實際匯率較有利及成本改善效果超出預期。展望第4季，毛利率預計再提升約0.5個百分點至60%，主要受惠於更有利匯率，惟海外廠稀釋效應仍存在。隨著美國亞利桑那與其他海外廠進入量產，公司預期海外廠稀釋毛利的影響下半年將降至約2%，全年約為1% 至 %，低於先前預期的 2%至3%。中長期而言，海外擴廠初期毛利稀釋約2%至3%，後期可能擴至3%至4%。

黃仁昭強調，將持續透過規模經濟與成本結構優化，提升海外廠的製造效率，並與客戶、供應商合作降低影響。公司表示，憑藉製程領先與量產規模優勢，台積電有信心在各地區維持最具成本效益的晶圓製造商地位。

此外，台積電將2025年資本支出預估範圍由原本380億至420億美元，微幅上調至400億至420億美元，反映AI結構性需求持續強勁。約70%資本預算將用於先進製程，10%至20%用於特殊製程，另10%至20%用於先進封裝、測試與光罩製造等。