台積電法說會／如預期二度上修全年展望 估美元營收全年成長34-36%

台積電（2330）16日召開法說會，公司如法人預期二度上修全年展望。台積電董事長暨總裁魏哲家說，從市場需求與台積電已宣布的第4季展望來看，台積電將今年全年美元營收的全年成長幅度從上次7月預測接近30%，此次轉為Mid-thirty（30%的中間值約34-36%）。

台積電法說會前外界已預估由於7月展望看來尚未調整全年成長為接近40%，預期此次會二度上調，台積電此次法說會釋出二度上修，符合外界預期上修展望。