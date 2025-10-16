台積電法說會／如預期二度上修全年展望 估美元營收全年成長34-36%
台積電（2330）16日召開法說會，公司如法人預期二度上修全年展望。台積電董事長暨總裁魏哲家說，從市場需求與台積電已宣布的第4季展望來看，台積電將今年全年美元營收的全年成長幅度從上次7月預測接近30%，此次轉為Mid-thirty（30%的中間值約34-36%）。
台積電法說會前外界已預估由於7月展望看來尚未調整全年成長為接近40%，預期此次會二度上調，台積電此次法說會釋出二度上修，符合外界預期上修展望。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言