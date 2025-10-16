台積電法說會／估第4季營收中間值季減1%至328億美元 高標仍有望創高
台積電（2330）16日公布第3季財報優於法人預期並召開法說會釋出展望，台積電預估第4季美元營收322-334億美元，中間值季減1%至328億美元，不過財測高標仍有機會創高呈現較第3季331億美元季增。
台積電財務長黃仁昭指出，台積電預估第4季美元營收322-334億美元，中間值328億美元，約略季減1%，匯率假設新台幣兌美元30.6，毛利率59-61%，營益率49-51%。
台積電16日已公布，第3季美元營收331億美元高於公司預估318-330億美元區間，毛利率59.5%高於公司預估55.5-57.5%，公司說明包含成本管控與稼動率高於預期減輕匯率不利因素，營業利益率為50.6%，也高於公司預估的45.5-47.5%，雙率皆高於原先7月預估值。
