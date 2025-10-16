台積電第3季每股純益17.44元 相當每天開門賺進50億元、再創單季新高

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電第3季每股純益17.44元，單季大賺4523億元，相當每天開門賺進50億元，再創單季新高。（美聯社）
台積電今日公布第3季財務報告，單季稅後大賺4523億元，寫下單季獲利新高，每股純益達17.44元，稅後純益約新台幣4,523億，每股盈餘為新台幣17.44元（折合美國存託憑證每單位為2.92美元）。

台積電第3季合併營收達9,899.2億元，季增約6%、年增達30.3%，稅後純益季增13.6%、年增39.1%，每股純益年增也達39.0%。

台積電先前法說會預估第3季以新台幣兌美元匯率29元計算，營收約介於318至330億美元之間（換算新台幣約9222至9570億元），實際結算第3季營收若以美元計算達331.0億美元，超出法說會高標季增10.1%、年增40.8%。第3季毛利率為59.5%，營業利益率為50.6%，稅後純益率則為45.7%，均優於先前法說會預期。

台積電公布第3季製程營收占比：3奈米製程出貨占營收比重達23%，5奈米製程出貨營收占比37%；7奈米製程出貨營收占比14%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的74%。

台積電今天股價盤中再度改寫歷史天價達1495元 ，最後以1485元作收，上漲20元，續創歷史新高價，市值達38.5兆元。

魏哲家：因應地緣政治風險升高 台積電啟動嚴謹產能開發評估機制

台積電董事長魏哲家今日主持法說會表示，因應全球貿易政策及關稅風險帶來不確定性，台積電將持續審慎規劃營運。他強調，為因應A...

台積電創單季獲利歷史新高！外媒評「超乎預期」但提醒仍有2挑戰

台積電16日公布2025年第3季財報，單季稅後大賺4523億元，寫下單季獲利新高，外媒評價超乎預期。不過，華爾街日報（W...

仁寶與國科會共同舉辦首屆 AI 創新獎 持續推動 AI 落地

仁寶電腦（2324）與國家科學及技術委員會(國科會)共同主辦首屆2025 AI創新獎 (AI Innovation Aw...

經濟部產業技術司65項科技 TIE 重磅登場

全台最大創新科技盛會「TIE台灣創新技術博覽會」16日隆重開展！經濟部產業技術司攜手12個法人與業者，在「創新經濟館」精...

台積電法說會／預估今年資本支出400-420億美元 區間收斂高標不變

台積電（2330）16日召開法說會，台積電財務長黃仁昭說，台積電目前預估2025年資本支出區間400-420億美元，從3...

台積電估本季營收持平或微降、毛利率再推上60% 今年資本支出微幅上調

台積電今日提出第4季營收展望，合併營收介於322億至334億美元，約季減 1%、年增22%，以匯率1美元兌30.6元假設...

