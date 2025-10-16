台積電第3季每股純益17.44元 相當每天開門賺進50億元、再創單季新高

台積電今日公布第3季財務報告，單季稅後大賺4523億元，寫下單季獲利新高，每股純益達17.44元，稅後純益約新台幣4,523億，每股盈餘為新台幣17.44元（折合美國存託憑證每單位為2.92美元）。

台積電第3季合併營收達9,899.2億元，季增約6%、年增達30.3%，稅後純益季增13.6%、年增39.1%，每股純益年增也達39.0%。

台積電先前法說會預估第3季以新台幣兌美元匯率29元計算，營收約介於318至330億美元之間（換算新台幣約9222至9570億元），實際結算第3季營收若以美元計算達331.0億美元，超出法說會高標季增10.1%、年增40.8%。第3季毛利率為59.5%，營業利益率為50.6%，稅後純益率則為45.7%，均優於先前法說會預期。

台積電公布第3季製程營收占比：3奈米製程出貨占營收比重達23%，5奈米製程出貨營收占比37%；7奈米製程出貨營收占比14%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的74%。

台積電今天股價盤中再度改寫歷史天價達1495元 ，最後以1485元作收，上漲20元，續創歷史新高價，市值達38.5兆元。