華碩電競掌機 ROG Xbox Ally 銷售開紅盤 預購三天熱銷破千台

PC品牌大廠華碩（2357）與微軟（Microsoft）聯名合作的電競掌機ROG Xbox Ally系列正式在台上市，預購三天熱銷破千台，多次登上熱搜關鍵字。

華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔表示，感謝玩家熱烈支持，ROG Xbox Ally在短時間內締造銷售佳績，顯見市場對這款結合Xbox與Windows PC雙平台優勢的電競掌機高度期待。我們也期盼未來推出更多具有創新設計與跨界合作的產品，帶來更豐富的遊戲體驗。

ROG Xbox Ally系列搭載全螢幕Xbox UI介面與頂級人體工學握感設計，全面釋放掌機潛能，重新定義行動電競新標準。

ROG Xbox Ally系列內建Windows 11作業系統，可暢玩Xbox Game Pass及各大平台遊戲，搭配直覺操作的Game Bar與ROG獨家震動回饋技術，讓沉浸感更強。配備FHD 120Hz高更新率螢幕與500尼特亮度，支援FreeSync Premium，無論動作場景或競技對戰皆清晰流暢不掉幀。

全白款ROG Xbox Ally搭載AMD Ryzen Z2 A處理器、16GB記憶體、512GB SSD與60Wh電池，效能輕巧兼具，建議售價21,999元。高階經典黑色款ROG Xbox Ally X則搭載AMD Ryzen AI Z2 Extreme處理器、24GB記憶體、1TB SSD與80Wh大電池，續航與火力雙滿載，建議售價29,999元。