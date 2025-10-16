樺漢攜手 Google Cloud 推動 AI、資安雙引擎

工業電腦大廠樺漢（6414）16日宣布將與Google Cloud合作，全面導入Gemini Enterprise與Google Security Operations Enterprise Plus（SecOps） 解決方案，帶領集團推動AI與資安策略的雙軌核心。透過Gemini Enterprise強大的AI能力，推進業務流程的高度自動化，無縫整合企業內外部分散的各種系統資料，採用大規模建構、管理及AI代理，發揮個人、團隊和整個企業的潛力。

此外，導入SecOps鞏固企業級的資安防護能量，持續強化樺漢在工業設計、Edge AI邊緣運算、雲端整合與設計製造的領先核心技術，保護企業在數位轉型過程，有效回應全球客戶多元需求，提供客戶更全方位資安、情安防護，更助於夥伴及客戶創造長期價值。

樺漢科技董事長朱復銓表示，樺漢長期深耕智慧製造、智慧城市、ESG永續發展等產業市場，我們深信 AI的導入將是推動下一階段成長的關鍵爆發動能。透過Gemini Enterprise，我們在既有的設計製造實力上，結合Edge AI邊緣運算與雲端智慧平台，樺漢科技亞太營運總部（Ennoconn Solutions Singapore） 子公司Nera Telecommunication，亦將全力推動AI資安管理升級，大幅提升產品價值與行銷動能。同時，我們將資安視為企業營運的核心，採用 Google Security Operations（SecOps）為樺漢全球營運提供穩固防護，確保核心資產安全與客戶信任。

Google Cloud台灣總經理陳愷新表示，「我們非常榮幸能夠支持樺漢在AI與資安上的重要布局。Gemini Enterprise 能協助企業快速建構AI代理，讓團隊發揮價值；我們也樂見樺漢高瞻遠矚，同步導入Google SecOps，展現其對資安韌性的重視。AI賦能的生產力與AI驅動的安全性，將為樺漢的數位轉型奠定最穩固的基石，加速其全球市場的競爭力。」

此次策略性合作，樺漢預期將帶來多重效益：提升員工生產力，透過自動化資訊蒐集、流程最佳化，讓團隊實現效能提升。強化資安韌性，透過AI驅動的威脅偵測與自動化應變，全面提升企業資安防護等級。加速決策與執行力， AI協助數據分析與情境模擬，加速企業策略落地。激發創新與創意，讓研發與設計部門更快整合AI，推動新產品與新服務發展。

此次與 Google Cloud的合作，展現樺漢在AI創新與資安防護領域的前瞻佈局，擴大樺漢集團工業物聯網（AIoT）、AI Edge邊緣運算、資訊安全、雲端數據中心及嵌入式技術的應用範圍，加速全球市場布局與落地實績，全面強化集團 ESaaS (Ennoconn Solution as a Service) 平台服務，涵蓋智慧城市、智慧製造及ESG永續發展等應用場景，並協助客戶加速創新，驅動營運升級，共同實現永續與數位轉型的長遠願景。