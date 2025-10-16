快訊

魏哲家：因應地緣政治風險升高 台積電啟動嚴謹產能開發評估機制

繳不出1.8萬學費…清寒大學生身亡 外婆淚：好好上學卻遇到如此境地

台中霧峰傳街頭喋血案1男1女遭砍 警方證實：行凶是鄰居

Google Cloud：78%台企採AI代理 高於亞太平均

中央社／ 台北16日電
Google Cloud台灣總經理陳愷新（圖）16日出席媒體聚會，說明上週推出的Gemini Enterprise企業人工智慧（AI）入口平台，如何協助企業善用AI代理（AI Agent）。中央社記者吳家豪攝　114年10月16日 中央通訊社
Google Cloud台灣總經理陳愷新（圖）16日出席媒體聚會，說明上週推出的Gemini Enterprise企業人工智慧（AI）入口平台，如何協助企業善用AI代理（AI Agent）。中央社記者吳家豪攝　114年10月16日 中央通訊社

人工智慧（AI）應用從消費市場逐漸擴展到企業端，根據Google Cloud今天公布的調查，已導入生成式AI的台灣企業中，有78%正在採用AI代理（AI Agent），高於亞太地區平均值64%。

Google Cloud台灣總經理陳愷新今天出席媒體聚會公布上述調查結果，並分析企業導入AI代理的現況與趨勢。

他說，AI代理的效能，取決於能取得及運用的企業資料和情境脈絡，例如來自Google Workspace、微軟Microsoft 365、SAP、Salesforce等業務應用程式的大量數據，才能夠提升可用性與準確度。

陳愷新指出，Google上週推出的Gemini Enterprise定位為企業運行AI代理的整合平台，以直覺的Gemini模型聊天介面作為企業員工的AI應用入口，無論是否具備程式背景，都可以透過No-code（無程式碼開發）或Low-code（低程式碼開發）方式，藉由拖拉點選來使用複雜功能。

以工業電腦廠樺漢為例，導入Gemini Enterprise後，透過無程式碼工作平台，可以讓工廠主管、研發工程師及各部門員工利用自己的專業知識，打造客製化AI代理。

其中一個應用場景是智慧工廠生產線優化，AI代理能夠即時監控生產線數據，結合歷史資訊進行預測性維護分析，在偵測到潛在故障時立即發出通知，不僅提升了服務精準度，也預計可將設備故障率降低約10%、縮短維修時間20%，提高整體生產效率與設備稼動率。

被問及導入AI代理後的效益，樺漢總經理蔡能吉表示，首先是客戶滿意度上升，這是從經營績效上看不到的無形價值。另外，樺漢在好幾個區域都設有製造基地，透過AI代理可以做出更準確的決策。

AI Google Google Cloud

延伸閱讀

Google 要蓋印度資料中心 投資150億美元

Google印度打造AI樞紐 美國境外最大5年砸150億美元

于朦朧案扯出北京五星飯店！爆受虐第一現場　網刷負評

Google推出台灣學生市場兩策略 繁體中文版「AI模式」上線

相關新聞

魏哲家：因應地緣政治風險升高 台積電啟動嚴謹產能開發評估機制

台積電董事長魏哲家今日主持法說會表示，因應全球貿易政策及關稅風險帶來不確定性，台積電將持續審慎規劃營運。他強調，為因應A...

台積電創單季獲利歷史新高！外媒評「超乎預期」但提醒仍有2挑戰

台積電16日公布2025年第3季財報，單季稅後大賺4523億元，寫下單季獲利新高，外媒評價超乎預期。不過，華爾街日報（W...

仁寶與國科會共同舉辦首屆 AI 創新獎 持續推動 AI 落地

仁寶電腦（2324）與國家科學及技術委員會(國科會)共同主辦首屆2025 AI創新獎 (AI Innovation Aw...

經濟部產業技術司65項科技 TIE 重磅登場

全台最大創新科技盛會「TIE台灣創新技術博覽會」16日隆重開展！經濟部產業技術司攜手12個法人與業者，在「創新經濟館」精...

台積電法說會／預估今年資本支出400-420億美元 區間收斂高標不變

台積電（2330）16日召開法說會，台積電財務長黃仁昭說，台積電目前預估2025年資本支出區間400-420億美元，從3...

台積電估本季營收持平或微降、毛利率再推上60% 今年資本支出微幅上調

台積電今日提出第4季營收展望，合併營收介於322億至334億美元，約季減 1%、年增22%，以匯率1美元兌30.6元假設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。