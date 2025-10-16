Google Cloud：78%台企採AI代理 高於亞太平均

人工智慧（AI）應用從消費市場逐漸擴展到企業端，根據Google Cloud今天公布的調查，已導入生成式AI的台灣企業中，有78%正在採用AI代理（AI Agent），高於亞太地區平均值64%。

Google Cloud台灣總經理陳愷新今天出席媒體聚會公布上述調查結果，並分析企業導入AI代理的現況與趨勢。

他說，AI代理的效能，取決於能取得及運用的企業資料和情境脈絡，例如來自Google Workspace、微軟Microsoft 365、SAP、Salesforce等業務應用程式的大量數據，才能夠提升可用性與準確度。

陳愷新指出，Google上週推出的Gemini Enterprise定位為企業運行AI代理的整合平台，以直覺的Gemini模型聊天介面作為企業員工的AI應用入口，無論是否具備程式背景，都可以透過No-code（無程式碼開發）或Low-code（低程式碼開發）方式，藉由拖拉點選來使用複雜功能。

以工業電腦廠樺漢為例，導入Gemini Enterprise後，透過無程式碼工作平台，可以讓工廠主管、研發工程師及各部門員工利用自己的專業知識，打造客製化AI代理。

其中一個應用場景是智慧工廠生產線優化，AI代理能夠即時監控生產線數據，結合歷史資訊進行預測性維護分析，在偵測到潛在故障時立即發出通知，不僅提升了服務精準度，也預計可將設備故障率降低約10%、縮短維修時間20%，提高整體生產效率與設備稼動率。

被問及導入AI代理後的效益，樺漢總經理蔡能吉表示，首先是客戶滿意度上升，這是從經營績效上看不到的無形價值。另外，樺漢在好幾個區域都設有製造基地，透過AI代理可以做出更準確的決策。