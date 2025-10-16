日商荏原精密投資20億 南科三期打造台南第二工廠

日商台灣荏原精密股份有限公司斥資20億元，在南科三期興建「台南第二工廠」，今天上午舉行上梁典禮，象徵新廠建設進入關鍵階段。新廠占地約1.7公頃，將專注生產乾式真空泵浦與EUV製程整合設備，預計於2026年第三季完工投產，創造逾300個就業機會。

台南市長黃偉哲與南科管理局副局長林秀貞、科工區南區辦事處長郭春暉及台灣荏原董事長露木聖一等貴賓共同見證新廠建設進入關鍵階段，黃偉哲親自鎖上金螺絲，象徵「鎖住科技、鎖住未來」。

黃偉哲表示，荏原深耕台灣逾20年，是南科重要夥伴，此次擴建展現對台南投資環境的高度信任，也標誌著日商與台南攜手邁向「半導體×AI×機器人」的新時代。

經發局強調，荏原擴產正值台南產業全面升級的關鍵時期。行政院宣布全台首座AI產業專區將落腳高鐵特定區，以沙崙智慧綠能科學城為核心，國發會也核定南科第四期（沙崙生態科學園區）籌設計畫，補足先進製程與綠能需求，結合台南領先全國的綠電條件，為半導體與AI產業提供最優沃土。

中央推動的「AI新科技—智慧機器人計畫」將於柳營科技園區打造智慧機器人聚落，串聯工研院六甲院區與沙崙研發能量，形成從零組件到驗證的一條龍供應鏈，與荏原在真空與電鍍等設備領域形成互補，推動製程升級與自動化。