AI有醫療責任？ 法學家：初期規範不一

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】人工智慧也要負擔醫療責任？隨著人工智慧在醫學臨床蓬勃發展，一項人工智慧高峰會報告指出，目前仍缺乏對人工智慧的有效性測試，未來發生醫療糾紛時，恐難以確認問責制度。法學家指出，法律應規範人工智慧的醫療責任，但立法初期可能出現規範不一致的現象。

醫療問責制度

衛報》報導，人工智慧在醫學臨床蓬勃發展，包括解讀掃描結果的演算法以及輔助診斷的設備，甚至協助從優化床位容量到處理供應鏈的醫院管理。然而，一項人工智慧高峰會報告指出，目前仍缺乏對人工智慧的有效性測試，未來發生醫療糾紛時，恐難以確認問責制度。

哈佛大學法學院教授科恩表示，患者可能難以證明人工智慧產品的使用設計有缺陷，不論是取得人工智慧運作原理的資訊，或是提出人工智慧造成不良後果。隨著人工智慧應用更普及，匹茲堡大學健康科學教授安格斯也認為，當人們認為事情出了問題，就會四處尋找責任。

另外，人工智慧的評估方式也存在缺陷，由於許多人工智慧設備不在美國食品藥物管理局 (FDA) 等監管機構的權責範圍內，而人工智慧設備需要在臨床中才能進行全面評估，不僅成本昂貴更是流程繁瑣。

人工智慧法律問題

HTWorld》報導，儘管專家承認人工智慧可以為醫療保健帶來巨大好處，但報告強調，隨著人工智慧在臨床環境中的應用不斷擴大，必須解決這些法律和監管挑戰。

史丹佛法學院教授梅洛指出，法院有能力解決人工智慧的法律問題，除了時間成本之外，在立法初期可能出現規範不一致的現象，甚至會增加人工智慧從創新到應用的參與者成本。

