環球晶義大利諾瓦拉12吋廠啟用 成為歐洲第一條12吋矽晶圓產線

環球晶圓在義大利諾瓦拉（Novara）舉行全新12吋半導體晶圓製造廠FAB300的開幕典禮。該廠設於其子公司MEMC Electronic Materials S.p.A.，為歐洲最先進且具備完整一貫製程能力的12吋矽晶圓廠之一。

環球晶圓於2022年2月宣布，將在自1976年以來持續生產矽晶圓的諾瓦拉基地進行擴建，興建最先進的12吋半導體晶圓產線。這項投資金額4.5億歐元的擴產計畫展現公司強化歐洲半導體生態系的長期承諾。

FAB300 是歐洲「共同重大投資計畫 — 微電子與通訊技術」（IPCEI-ME/CT）的一環，並獲得 1.03 億歐元研發資金支持。該計畫由義大利政府與歐盟合作推動，肯定 FAB300 在提升歐洲半導體能力與強化全球供應鏈韌性上的關鍵角色。

此計畫也與歐洲主要微電子元件製造商緊密合作，確保產能符合客戶需求，並契合歐洲的科技戰略重點方向。

環球晶圓董事長徐秀蘭致詞表示，即使地緣政治與經濟挑戰加劇歐洲競爭壓力，環球晶圓依然堅定履行對諾瓦拉及歐洲的承諾。讓環球晶圓能更貼近客戶，共同開發前瞻技術，並支持其長期成長策略，推動歐洲半導體生態系的發展。

環球晶FAB300的啟用典禮是繼今年5月15日環球晶在美國德州謝爾曼市（Sherman）旗艦新廠GlobalWafers America（GWA）的開幕之後。這兩座新廠突顯了環球晶圓在全球多元布局，以及與各國政府、客戶建立策略合作夥伴關係的堅定承諾。

徐秀蘭強調，諾瓦拉是環球晶圓推動歐洲半導體創新的核心據點。FAB300 不僅強化了歐洲在全球半導體價值鏈中的地位，更驅動塑造未來的關鍵技術。結合遍布亞洲、歐洲與美國的先進製造基地，環球晶圓可提供穩定可靠、全球整合並深耕在地的 12吋矽晶圓一站式解決方案，涵蓋從長晶到磊晶的完整製程，確保品質一致、營運高效與長期供應韌性。這不僅是製造，更象徵著合作、韌性，以及打造一個兼具全球連結與區域優勢的半導體供應網絡。

新廠開幕典禮嘉賓包括義大利企業製造部部長Hon. Adolfo Urso、義大利參議員Sen. Gaetano Nastri、歐洲議會議員Hon. Isabella Tovaglieri、駐義大利代表處大使蔡允中、諾瓦拉市長Alessandro Canelli、皮埃蒙特地區代表與各方貴賓，以及數百名客戶、供應商與合作夥伴，共同見證歐洲半導體產業的重要里程碑。