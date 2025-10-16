儲能與AI伺服器需求增 松川聚焦新能源驅動成長動能

繼電器領導廠商松川精密今日以承銷價95元掛牌上市。公司指出，隨著全球儲能市場快速成長，松川已完成轉型，新能源產品銷售占比在今年上半年已達到59%，將持續朝七成以上邁進，奠定長期營運與獲利成長基礎。

根據彭博新能源財經資料顯示，自2020年起全球能源儲存市場快速擴張，至2030年總儲能量可望提升至約150GW；而全球儲能龍頭特斯拉目前加州廠產能40GWh，今年2月上海儲能廠已上線並開始量產，預計逐步提升至40GWh，同時也宣布將於德州興建第三座Megapack工廠(40GWh)，預計2026年啟用。彭博估計，預計至2028年將達97 GWh，2023-2028年CAGR+36%。相較之下，全球繼電器市場年複合成長率僅約5.2%，凸顯松川專注新能源應用的策略優勢。

作為新能源關鍵零組件供應商，松川繼電器不僅應用於AI伺服器與儲能裝置，亦廣泛應用於電動車充電設施、車載充電模組及電池斷連單元（BDU），在控制高壓電池組電流分配、充放電過程及電路保護上扮演重要角色。公司已打入美系電動車大廠及全球主要儲能設備製造商供應鏈，市場地位穩固。

此外，松川積極導入多項次世代繼電器。例如，磁保持型繼電器因具備線圈不發熱特性，能解決汽車控制盒密集化帶來的散熱挑戰，並已應用於智慧電表電源控制。針對儲能市場，公司開發高壓、高電流、低功耗的AC/DC繼電器，與客戶攜手推進次世代產品；車用方面則推出體積更小、容量更高的高功率PCB型繼電器，取代傳統Plug-In型，符合電動車控制系統智慧化趨勢。

因應地緣政治變化，松川展現靈活的產能配置。公司目前在台灣、中國、越南、印度與墨西哥設有六大生產基地，透過跨國布局，公司得以有效降低供應鏈風險，並利用客戶與產地多元化策略爭取轉單商機。同時，松川在美國、歐洲、中國、新加坡、南韓、泰國與印度等主要市場派駐專業人員，並設立倉庫，以確保即時供應與服務。