蘋果M5晶片問世採台積電第3代3奈米 終端產品啟動預購

台積電（2330）的大客戶蘋果M5晶片正式推出，依據蘋果官網新聞稿說明，該款晶片M5採用第三代3奈米技術構建。外界認為，該款晶片即是由台積電打遍天下無敵手且不斷更新的3奈米製程技術操刀，隨終端產品啟動預購以及產品線自研晶片種類增加與滲透率不斷拉升，預期蘋果2026年仍可望穩居最大客戶，台積電將跟著客戶們一起成長。

依據蘋果新聞稿，該款晶片導入下一代10核GPU架構，當中每個核心都搭載神經網路加速器，提供比 M4 高出 4 倍的峰值 GPU 運算效能，效能大幅提升，蘋果強調M5為新款14吋MacBook Pro、iPad Pro和Apple Vision Pro帶來了行業領先的節能效能，讓每臺裝置都能以自己的方式表現出色，海外市場已開放預購。搭載 M5 晶片的產品將於日後在台灣開放訂購。

M5 為 AI 提供比 M4 高出 4 倍的峰值 GPU 運算效能，並配備新世代 GPU，當中每個核心均搭載神經網路加速器，兼備更強大的 CPU、更快速的神經網路引擎，以及更高的統一記憶體頻寬。

Apple 硬體技術資深副總裁 Johny Srouji 表示：「M5 讓 Apple 晶片的 AI 效能邁出重大一步。隨著在 GPU 中引進神經網路加速器，M5 能大幅改善 AI 工作流程。結合圖形處理效能的大幅提升、世界上最快的 CPU 核心、更快的神經引擎以及更高的統一記憶體頻寬，M5 為 MacBook Pro、iPad Pro 和 Apple Vision Pro 帶來了更強大的性能和效能。」

Apple 2030 是 Apple 設定的積極計畫，透過減少來自物料、電力、運輸三大來源的產品碳排放，在 2030 年前達成整體營運的碳中和。M5 的節能表現，幫助全新 14 吋 MacBook Pro、iPad Pro，以及 Apple Vision Pro 符合 Apple 對能源效率的高標準，並降低產品生命週期整體能源消耗量。