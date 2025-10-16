台積電下午法說會前股價創新高 市場瘋傳明年資本支出上看500億美元

台積電今日下午2時舉行法說會，早盤股價受惠美國存託憑證（ADR）大漲、艾司摩爾（ASML）預告第4季訂單強勁成長，加上市場瘋傳受惠全球AI基礎建設全面啟動，資本支出上看500億美元，帶動今日股價開平走高，盤中持續改寫1490元新天價，市值創下38.6兆元紀錄。

台積電法說會前由ASML率先帶來AI基礎建設持續強勁的利多，掩蓋明年中國需求恐大幅下降的不利消息，ASML昨天股價站上1000美元，收盤價1009.81美元，漲幅2.7%；台積電ADR也以304.71美元作收、漲幅近3%，激勵台積電今日股價持續創高。

法人分析，台積電今日下午舉行法說會，公布第3季營運成果及第4季展望。台積電第3季營收持續締造單季新高，法人預估單季每股純益有機會挑戰17元，同寫單季獲利新高。第4季營收也由原本預估小幅減少，上修至微增，換句話說，第4季仍將改寫單季營收新高。

至於市場關注的資本支出，目前法人上修台積電今年資本支出約469億美元，高於公司預估的380億到420億美元，預料今明年資本支出仍是市場關注焦點。市場已傳出台積電明年資本支出在加快美國第二、三廠及先進封裝廠興建，加上台灣九個廠加快啟動下，明年資本支出上看500億美元，這也是台積電供應鏈股價先行反映大漲的主要關鍵。

由於ASML預告明年營收持續成長，反映台積電承接AI晶片訂單維持強勁成長，市場也將台積電明年原預估年增二成，上修和今年一樣維持三年增三成的強勁成長力道。

至於台積電股價，隨著ADR換算台灣股價已站上1870元，近期外資圈給台積電的評價，也紛紛喊出到1600元到1800元的價位，多數普遍超過1600元，多數仍看好台積電未來股價表現。