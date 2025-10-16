快訊

亦捷客運欠薪「苗栗縣12路線無預警停擺」 公路局：協調中午恢復行駛

新壽T17、T18辦動土典禮 北市曝未申請：若實質開工勒令停工

謝幸恩涉化身政治狗仔 中央社公布懲處：大過2次、時任現任總編輯申誡

台積電下午法說會前股價創新高 市場瘋傳明年資本支出上看500億美元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電股價頻創新高，顯在投資人權衡晶片需求的長期利多因素，凌駕於地緣政治風險之上。（歐新社）
台積電股價頻創新高，顯在投資人權衡晶片需求的長期利多因素，凌駕於地緣政治風險之上。（歐新社）

台積電今日下午2時舉行法說會，早盤股價受惠美國存託憑證（ADR）大漲、艾司摩爾（ASML）預告第4季訂單強勁成長，加上市場瘋傳受惠全球AI基礎建設全面啟動，資本支出上看500億美元，帶動今日股價開平走高，盤中持續改寫1490元新天價，市值創下38.6兆元紀錄。

台積電法說會前由ASML率先帶來AI基礎建設持續強勁的利多，掩蓋明年中國需求恐大幅下降的不利消息，ASML昨天股價站上1000美元，收盤價1009.81美元，漲幅2.7%；台積電ADR也以304.71美元作收、漲幅近3%，激勵台積電今日股價持續創高。

法人分析，台積電今日下午舉行法說會，公布第3季營運成果及第4季展望。台積電第3季營收持續締造單季新高，法人預估單季每股純益有機會挑戰17元，同寫單季獲利新高。第4季營收也由原本預估小幅減少，上修至微增，換句話說，第4季仍將改寫單季營收新高。

至於市場關注的資本支出，目前法人上修台積電今年資本支出約469億美元，高於公司預估的380億到420億美元，預料今明年資本支出仍是市場關注焦點。市場已傳出台積電明年資本支出在加快美國第二、三廠及先進封裝廠興建，加上台灣九個廠加快啟動下，明年資本支出上看500億美元，這也是台積電供應鏈股價先行反映大漲的主要關鍵。

由於ASML預告明年營收持續成長，反映台積電承接AI晶片訂單維持強勁成長，市場也將台積電明年原預估年增二成，上修和今年一樣維持三年增三成的強勁成長力道。

至於台積電股價，隨著ADR換算台灣股價已站上1870元，近期外資圈給台積電的評價，也紛紛喊出到1600元到1800元的價位，多數普遍超過1600元，多數仍看好台積電未來股價表現。

台積電 資本支出

延伸閱讀

台積電台中1.4奈米廠「不採ASML最新設備」 網憂反增缺陷風險

稀土比台積電還致命！川普遭轟「假兇真軟」：這次要跪多難看？

台股買盤卡位收復27,000 台積衝新天價…帶動大盤大漲

ASML報喜 台積法說好兆頭…市場看好權王2奈米產能加速擴建

相關新聞

台積電下午法說會前股價創新高 市場瘋傳明年資本支出上看500億美元

台積電今日下午2時舉行法說會，早盤股價受惠美國存託憑證（ADR）大漲、艾司摩爾（ASML）預告第4季訂單強勁成長，加上市...

環球晶義大利諾瓦拉12吋廠啟用 成為歐洲第一條12吋矽晶圓產線

環球晶圓在義大利諾瓦拉（Novara）舉行全新12吋半導體晶圓製造廠FAB300的開幕典禮。該廠設於其子公司MEMC E...

蘋果M5晶片問世採台積電第3代3奈米 終端產品啟動預購

台積電（2330）的大客戶蘋果M5晶片正式推出，依據蘋果官網新聞稿說明，該款晶片M5採用第三代3奈米技術構建。外界認為，...

台義合作鞏固半導體供應鏈 義政界推案台灣國際參與

環球晶打造全義首座12吋晶圓廠，為台義關係樹立新里程碑。義大利倫巴底大區議員羅塔表示，台灣經濟實力傲人，不應被邊緣化，他...

環球晶義大利12吋矽晶圓廠開幕 成為歐洲最先進廠之一

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）於台北時間16日宣布，在義大利諾瓦拉（Novara）舉行全新 12 吋半導體矽晶圓製造...

宜鼎、信驊藉「鏡頭」關鍵元件搶進邊緣 AI！簡川勝：三年內數倍成長

邊緣AI高速成長，吸引工業記憶體模組商宜鼎集團（Innodisk Group）宣布攜手晶片、系統整合商生態系夥伴搶進，董...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。