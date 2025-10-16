盛群推新品搶市 聚焦四大主軸

微控制器廠盛群（6202）於16日舉行新產品發表會，以「智慧賦能引領永續發展」為核心主題，聚焦「智能生活/物聯網」、「Edge AI邊緣運算」、「綠色能源」與「特色MCU產品」四大主軸，涵蓋多應用場景。

盛群的新產品涵蓋健康量測、安全防護、智慧家電、儲能/逆變產品、BLDC馬達控制、BMS及電源管理等應用場景。

在智能生活/物聯網主題方面，盛群在健康照護、安全防護與環境感測等領域，持續開發相關產品提升競爭力。盛群的健康量測產品線從單一量測的系統單晶片，發展至多功能量測的MCU以及穿戴式晶片方案，涵蓋體溫、血壓、血氧、血糖及體脂等高精準度健康量測。

至於安全防護領域，盛群今年擴展「智慧消防及預警危害」等應用，涵蓋煙霧、有毒氣體濃度偵測的安全防護，讓安防產品從單一偵測進步到智能產品、從居家應用向外延伸。今年全新開發「感煙與一氧化碳偵測複合型產品」與 「3V一次性鋰電池」，採用超低功耗32-bit MCU核心，僅需一顆 3V 鋰電池即可實現十年壽命；新推出「超小型感煙數位傳感器」，可以應用在小空間煙霧偵測；擴展智慧安防推出「智能疏散標誌燈」專用MCU，能讓標誌燈集中化連線與遠端管理。

在環境感測領域，盛群今年新推出 「VCSEL接近感應數位模組」，標榜低功耗、產品壽命長特點，特別適合應用在物體偵測、空間識別、臉部辨識等；另推出 「雙介面 NFC Tag IC」，支援 ISO14443A 與 NFC Forum Type 2 Tag 標準，無電池裝置可透過NFC獵取手機電源進行運作，適合NFC 無源電子紙（EPD）領域廣泛應用，能同時供電並更新電子標籤內容。

在Edge AI 邊緣運算主題方面，盛群現階段鎖定基礎檢測、高精度測量、穿戴設備及醫療保健，藉由新技術提昇應用體驗及產品附加價值。

在綠色能源主題方面，盛群的「儲能逆變解決方案」，廣泛應用於太陽能發電甚至緊急備援，已建構完整「逆變應用」產品家族，從150W的入門型修正波逆變器，到今年新推出的1000W的純正弦波系統，能協助客戶快速建構適合的產品架構。

直流無刷電機應用領域，盛群相關出貨量已突破7000萬顆，應用範圍涵蓋智慧家電、手持電動工具、低碳排電動載具、個人護理、IT/通訊散熱及工業泵類等多元領域。今年推出具高度整合且具價格優勢的BLDC標準MCU與SoC MCU，應用涵蓋從高壓（如BLDC吹風機、油煙機）到低壓中功率（如吊扇、落地扇、泵浦），並延伸至超高整合All-in-One架構，滿足低壓小功率扇類及泵類需求。

在BMS電池管理領域，盛群有多種成功的設計導入案例，涵蓋二輪電動車充電器、無線吸塵器、電動工具等多元應用市場，累積出貨量即將突破9000萬顆。

在特色MCU產品線，盛群針對客戶設計升級或高階機種開發需求推出MCU新品，新推出32-bit M0+ 核心「高效能通用型F系列」，有利於拓展到工業領域應用。「超低功耗L系列」則推出帶有 USB，採用全新的 Flash 加速器架構，能提升效能並降低功耗，適合手持設備、穿戴式裝置等功耗敏感的應用。