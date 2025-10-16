台義合作鞏固半導體供應鏈 義政界推案台灣國際參與

快訊

中央社／ 諾瓦納16日專電
環球晶董事長徐秀蘭（灰色西裝者）15日出席北義諾瓦納新廠開幕典禮，舉行切蛋糕儀式。中央社
環球晶打造全義首座12吋晶圓廠，為台義關係樹立新里程碑。義大利倫巴底大區議員羅塔表示，台灣經濟實力傲人，不應被邊緣化，他已提出動議，盼增進台灣獲得國際社會承認。

環球晶15日在北義諾瓦納（Novara）盛大舉行新廠開幕儀式。中央社專訪3位出席政要，包括倫巴底（Lombardia）大區議員羅塔（Ivan Rota）、環球晶義大利子公司MEMC總經理夏馬納（MarcoSciamanna）、駐義代表蔡允中，說明此投資案對台義關係重要性。

●挺台國際參與　區議員：世上不該有實體遭邊緣化

羅塔9月剛來台訪問，他表示訪台行程中，真切感受到台灣人對無法獲得國際承認的失望，例如義大利只承認台灣是個自治政治實體。

羅塔表示，現在世界充滿戰爭衝突，許多民族難以和諧相處，因此就他所見，台灣應更受到國際社會承認。尤其著眼於台灣在全球的經濟地位，台灣不能參與國際組織讓他深感遺憾。

羅塔說，有鑑於此，他和其他議員已在區議會提出動議，下週將會討論。這項動議涵蓋義大利國會先前做過的決議，主旨是推動增進台灣獲國際社會承認，當然要透過適當方法與時機，「目的是使世上不再有實體遭邊緣化。任何人都有權利被接納，或有權主張自己該被接納」。

羅塔表示，或許2025年就是對的時機。人們應懂得尊重彼此與尊重現實，畢竟在台灣的例子上，台灣人民已擁有自治和自己的生活模式長達80年。

●義總經理：投資具戰略意義　助歐洲供應鏈安全

MEMC總經理夏馬納告訴中央社，這次投資案讓該公司跨出重要一步。這次擴廠讓這家可溯源自1976年的義大利工廠，有機會在諾瓦納生產最先進製程矽晶圓。

夏馬納表示，台積電正在德國德勒斯登（Dresden）建廠，諾瓦納新廠生產的晶圓，也能用以滿足台積電需求，這強化歐洲與義大利的半導體供應鏈，保護歐洲客戶免受其他供應鏈影響，例如來自亞洲、美國的情況。

夏馬納強調，對義大利和歐洲來說，此投資具「戰略意義」，可說涉及歐洲在半導體及最先進科技領域的「主權」。此投資案顯然也有助台義關係，「因為該案是由台灣環球晶總公司批准，證明台灣企業相信義大利具備執行計畫的能力與競爭力，我相信這對台義兩國關係絕對會帶來正面作用」。

●駐義代表：台灣高科技產業積極布局歐洲　創造雙贏

蔡允中受訪強調，台灣對義大利非常有信心，相信台義未來合作潛力很大。在諾瓦納隆重開幕的環球晶新廠只是個開始，相信會有更多台灣投資進入義大利。

蔡允中表示，歐洲聯盟和台灣正盡最大努力加強合作與連結，經濟合作是可拓展的領域，台灣非常重視在歐盟國家的高科技投資。例如台灣在德國有台積電設廠，在義大利有環球晶設廠，在法國和其他國家也進行大規模投資，相信這些投資對歐盟和台灣有互利共贏效果。

