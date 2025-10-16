環球晶義大利12吋矽晶圓廠開幕 成為歐洲最先進廠之一

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）於台北時間16日宣布，在義大利諾瓦拉（Novara）舉行全新 12 吋半導體矽晶圓製造廠 FAB300 的開幕典禮。

環球晶指出，該廠隸屬於其子公司MEMC Electronic Materials S.p.A.，為歐洲最先進且具備完整一貫製程能力的 12吋矽晶圓廠之一。開幕典禮嘉賓包括義大利企業製造部部長Hon. Adolfo Urso、參議員Sen. Gaetano Nastri、歐洲議會議員Hon. Isabella Tovaglieri、駐義大利代表處大使蔡允中、諾瓦拉市長 Alessandro Canelli、皮埃蒙特地區代表，與該公司客戶、供應商與合作夥伴等。

環球晶董事長徐秀蘭於典禮致詞時表示，FAB300 不僅僅是一座工廠，更是創新、永續與共同成長的象徵，展現義大利團隊的專業、韌性與卓越執行力，並獲得歐洲市場的廣泛肯定。對環球晶而言，客戶、技術專業與人才始終是企業發展的核心。FAB300 讓環球晶圓能更貼近客戶，共同開發前瞻技術，並支持其長期成長策略，推動歐洲半導體生態系的發展。

環球晶是於2022年2月宣布，將在自1976年以來持續生產矽晶圓的諾瓦拉基地進行擴建，興建先進的12吋半導體矽晶圓產線，投資金額為4.5億歐元。FAB300是歐洲「共同重大投資計畫—微電子與通訊技術」（IPCEI-ME/CT）的一環，並獲得1.03億歐元研發資金支持。該計畫由義大利政府與歐盟合作推動。

環球晶指出，此計畫也與歐洲主要微電子元件製造商緊密合作，確保產能符合客戶需求，並契合歐洲的科技戰略重點方向。結合美拉諾（Merano）工廠的長晶業務，該公司成為歐洲少數具備從長晶到晶圓一貫完整製程能力的12吋矽晶圓供應商之一。

FAB300 在全面量產後，將以最新自動化技術生產12吋拋光及磊晶晶圓，應用涵蓋先進邏輯、記憶體、功率元件及 MEMS/感測器。該廠也將全面遵循 RE100 標準，確保100%使用再生能源，並大幅提升水資源回收利用率（目標約 50%），落實綠色製造。

歐洲議會議員Hon. Isabella Tovaglieri提到，FAB300 象徵著邁向歐洲科技自主的重要一步，並強化義大利為創新與競爭力推動力量的角色。這類投資對於打造更強韌且永續的產業未來至關重要，能為下一代創造更多發展機會。

意法半導體數位轉型、資訊科技與全球採購執行副總裁 Chouaib Rokbi認為，環球晶展現出在各尺寸矽晶圓製造上的強大實力，深信這座新廠將再創成功典範。意法高度肯定環球晶選擇在諾瓦拉投資的策略性決定，該地鄰近其先進製造基地，這項投資將進一步強化永續且穩健的供應韌性。

義大利企業製造部部長Hon. Adolfo Urso強調，FAB300 的啟用鞏固義大利在半導體產業的領導地位，也展現義大利與歐洲共同致力於打造更具韌性與競爭力供應鏈的決心。唯有產業、學術與研究攜手合作，才能強化科技實力，並成功迎接未來的挑戰。

環球晶也提到，FAB300 的啟用典禮緊接於今年 5 月 15 日在美國德州謝爾曼市（Sherman）旗艦新廠GlobalWafers America（GWA）的開幕之後。這兩座新廠凸顯其在全球多元布局，以及與各國政府、客戶建立策略合作夥伴關係的堅定承諾。