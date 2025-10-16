快訊

環球晶義大利 FAB300 啟用 歐洲少數一貫製程12吋廠

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）15日在義大利諾瓦拉（Novara）為全新12吋晶圓廠「FAB300」揭幕，定位為歐洲先進、且少數具備從長晶到晶圓一貫製程能力的基地，由其子公司 MEMC Electronic Materials S.p.A. 營運，目標強化在地供應韌性並貼近歐洲客戶需求。

這項擴產早在2022年2月拍板，總投資額達4.5億歐元。FAB300 納入歐盟「共同重大投資計畫—微電子與通訊技術」，獲1.03億歐元研發資金挹注；義大利中央與地方官員、歐洲議會議員及多家客戶、供應商到場見證，凸顯其在歐洲半導體版圖的戰略地位。

董事長徐秀蘭女士致詞時表示：「FAB300 不僅僅是一座工廠，更是創新、永續與共同成長的象徵，它展現了義大利團隊的專業、韌性與卓越執行力，並獲得歐洲市場的廣泛肯定。對環球晶圓而言，客戶、技術專業與人才始終是企業發展的核心。FAB300 讓環球晶圓能更貼近客戶，共同開發前瞻技術，並支持其長期成長策略，推動歐洲半導體生態系的發展。」

新廠全面量產後將以最新自動化設備生產12吋拋光與磊晶晶圓，應用涵蓋先進邏輯、記憶體、功率半導體與 MEMS／感測器。結合美拉諾（Merano）長晶業務，環球晶可在歐洲提供從長晶、切片、拋光到磊晶的整體解決方案，縮短供應鏈距離並提升交付彈性。

FAB300 同步導入綠色製造：承諾遵循 RE100、用電100%來自再生能源，並將水資源回收利用率提升至約50%。公司表示，新廠不僅提供先進製造能量，也預計創造多達150個專業職位，強化皮埃蒙特（Piemonte）地區的產業聚落與人才培育。

此次啟用緊接5月15日美國德州謝爾曼（Sherman）旗艦新廠 GlobalWafers America開幕之後，顯示公司多點布局、深耕亞洲、歐洲與美國的策略加速成形。環球晶強調，12吋矽晶圓為先進與成熟製程、以及記憶體晶片的關鍵材料，FAB300 上線將進一步鞏固其在全球半導體供應鏈中的角色與供應韌性。

矽晶圓 義大利

