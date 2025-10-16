宜鼎、信驊藉「鏡頭」關鍵元件搶進邊緣 AI！簡川勝：三年內數倍成長

快訊

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
宜鼎集團（Innodisk Group）與英特爾、輝達及高通等國際AI大廠打造邊緣AI生態系，期望拉高AI業務比重。記者王郁倫／攝影
宜鼎集團（Innodisk Group）與英特爾、輝達及高通等國際AI大廠打造邊緣AI生態系，期望拉高AI業務比重。記者王郁倫／攝影

邊緣AI高速成長，吸引工業記憶體模組商宜鼎集團（Innodisk Group）宣布攜手晶片、系統整合商生態系夥伴搶進，董事長簡川勝更直言「鏡頭」是戰略中具重要地位的元件，伺服器遠端管理晶片大廠信驊科技也同樣看好邊緣AI機會，透過子公司酷博樂的Cupola360全景相機搶進機器人及智慧工廠等市場。

邊緣AI市場指數型成長，宜鼎與旗下子公司安提國際的算力平台、宜鼎記憶體模組及鏡頭模組攜手上游晶片商英特爾、NVIDIA、高通、Axelera AI等國際大廠的AI架構與加速器技術，並與ISV夥伴如廣運機械及鼎新數智合作，透過軟硬體整合實力打造可落地的解決方案，透過收集數據、儲存、I/O連接、AI軟硬整合四面向，結合生態系夥伴提供的9大模組方案，滿足產業AI跟企業AI市場需求。

看好邊緣AI很多數據其實是80%是影像資料，宜鼎也成立智能周邊應用事業處投入鏡頭模組研發，「鏡頭是邊緣AI的箭頭」簡川勝說，鏡頭的好壞影響資料正確性跟精準度，提高AI判讀的條件。

產業型 AI 中，幾乎所有應用都需要 Camera，也因此宜鼎投資此產品線專注於提供產業型 Camera，包括光學、感測器、影像感測晶片到軟硬體的技術掌握，開發一對8或一對十的平台。「未來三年會有數倍的成長！」簡川勝表示。

由於產業型 Camera 缺乏統一標準，宜鼎的做法是通過與客戶合作成功落地後，將這些成功的客製化案例轉化為產業型的標準產品來提供給業界。應用範圍包括智慧城市監控、戶外應用（如智慧充電樁）、工廠的工安意外防護（如重型機具防護、AOI 檢測）、和安全防護（如跌倒偵測）。

信驊也在廣達建議下，自己開發影像專利晶片，推出全景巡檢相機及軟體系統，打造全景影像安防管理解決方案，具備AI自主巡檢、火煙偵測、人流分析、群眾行為辨識等功能，搶進邊緣AI應用。

宜鼎從資料儲存核心本業出發，從「資料」（Data）被動記錄朝資料運用領域發展，十多年前，宜鼎便啟動IIoT、AIoT產業升級與智慧化布局，今年是集團成立20週年，為提高AI相關營收比重，宜鼎也邀供應鏈夥伴打造邊緣AI生態系，合力搶吃產業AI及企業AI機會。

簡川勝指出，邊緣AI分為3大類，首先是傳統產業垂直領域AI，如醫療或智慧工廠，以及新興產業應用領域如無人機或機器人，再來是企業AI基於機敏性與資料安全需求，讓AI應用從雲端落地，看好AI應用指數性發展，預估2026年集團營收中邊緣AI營收貢獻會來到3成。

其中安提國際負責英特爾、NVIDIA、高通、Axelera AI的算力平台開發，目前也與NVIDIA合作開發最新機器人平台Jetson Thor，安提總經理羅智榮表示，目前累計處理的邊緣AI專案已經超過千個，其中約20~30件跟機器人相關，量產專案也有3件，但目前尚無法預估機器人應用營收貢獻比重。

