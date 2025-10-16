鴻海月底與輝達討論新合作案 劉揚偉：AI剛開始 不會泡沫

鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（15）日表示，AI不會泡沫化，仍在早期階段，發展潛力大。他以OpenAI執行長奧特曼宣示每周要生產1GW（10億瓦）算力、規模相當於500億美元（逾新台幣1.5兆元）為例，「這意味市場規模極大」。

台灣首創國家級金融盛事「臺灣週」昨天登場，劉揚偉應邀出席並發表專講後受訪，釋出以上訊息。他並透露，自己會在這個月到美國參加輝達GTC大會，並與輝達執行長黃仁勳會面，討論未來的合作案。

劉揚偉談話重點

外界關注AI是否會泡沫化？劉揚偉說：「我覺得AI發展現在才剛開始」，主因現在還在模型發展過程中。

他分析，AI產業正從ANI （狹義人工智慧）走向AGI （通用人工智慧），未來將邁向ASI（超級人工智慧）。同時，模型發展也從對話的模型，發展到AI代理的模型，未來可能到Physical AI（實體AI），這都需要龐大算力。

劉揚偉指出，大家最近應該有聽到，奧特曼宣示每周生產1GW算力的願景，1GW從商機的角度來看，約為500億美元，「一個禮拜500億美元，你可以想像這個市場規模有多麼大？」以此來看，AI才只是剛開始而已，而且它會進入各行各業，發展潛力龐大。

先前傳出奧特曼來台拜訪鴻海，劉揚偉證實，奧特曼確實到鴻海辦公室開會，雙方談了很多，主要是討論未來發展與合作方向。

劉揚偉並透露，自己會去參加輝達10月底在美國舉辦的輝達GTC大會，並與黃仁勳見面。屆時他自己也會出席大會前座談「Presidential Forum」活動。

談到大陸稀土管制，他認為，短期影響有限，對鴻海則無影響。不過，若管制措施持續，美中情勢發展愈來愈對立，對各行各業都會產生影響。