英特爾腹背受敵 後市有挑戰

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

英特爾推出新款AI資料中心GPU，重返競爭激烈的AI晶片市場，目標取得一席之地。業界點出英特爾AI加速器業務面臨多項挑戰，包括輝達、超微已在市場大幅領先，英特爾製程技術還在追趕，在既有市場還腹背受敵，遭遇技術更新與對手侵蝕的狀況。

英特爾先前喊停Gaudi、Falcon Shores處理器等AI專案，英特爾執行長陳立武重啟停滯的AI業務，更發表新款AI晶片。業界指出，英特爾看到對手在AI熱潮中獲得龐大利潤，當然很想加入戰局競爭商機，但發表了晶片，仍沒有後續的晶片發展路線圖，高層與工程團隊在爭取客戶的挑戰還很大。

另外，輝達已經主導大型AI模型所需的晶片市場，英特爾的設計重點先放在支援AI模型的運算晶片，特別是AI推論應用，而非一次包辦所有種類的運算，固然能聚焦客戶特定需求，但對手也沒有放過這塊市場。

