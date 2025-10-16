快訊

英特爾追擊 喊年年推晶片 罕見未揭露供應鏈名單

經濟日報／ 記者李孟珊、編譯簡國帆／綜合報導
英特爾美國時間14日推出最新AI資料中心GPU，代號「Crescent Island」，預計2026下半年開始提供客戶樣品。路透
英特爾美國時間14日推出最新AI資料中心GPU，代號「Crescent Island」，預計2026下半年開始提供客戶樣品。路透

英特爾美國時間14日推出最新AI資料中心GPU，代號「Crescent Island」，預計2026下半年開始提供客戶樣品，並宣示未來每年都會發表新款資料中心AI晶片。英特爾在AI晶片領域正處於落後態勢，如今強勢出擊，重兵部署相關領域，市場戰火瞬間再次風起雲湧。

先前台灣供應鏈在英特爾發展AI晶片扮演關鍵角色，其Gaudi 3 AI晶片由台灣IC設計業者世芯-KY（3661）協助設計，以台積電5奈米製程生產，惟英特爾這次並未揭露Crescent Island相關供應鏈訊息。

業界關注，英特爾是否持續攜手台積電推出新款AI晶片，若兩強仍攜手合作，將助益台積電先進製程接單更熱，惟台積電處於法說會前緘默期，不回應任何市場議題。

英特爾科技長卡提（Sachin Katti） 在2025開放運算高峰會（OCP）上表示，Crescent Island針對能源效率優化，將支援執行AI應用與推論等廣泛用途。

他強調，英特爾晶片重視推論能力，提供最佳的符元（token）經濟效益，為每分錢取得最佳表現優化。

英特爾指出，Crescent Island配備160GB LPDDR5X記憶體，採用新一代Xe3P微架構，針對異質AI系統打造的開放且統一的軟體堆疊，正於Arc Pro B系列GPU上進行開發與測試，預計2026下半年開始提供客戶樣品。

卡提表示，未來英特爾將每年發表新的資料中心AI晶片，跟上超微和輝達的產品更新頻率。在輝達稱霸建立大型AI模型的晶片市場之際，英特爾將集中打造讓企業客戶營運AI模型的晶片。英特爾採用開放與模組化架構，允許客戶自由混合多家晶片打造AI系統，以此挑戰輝達市場地位。英特爾並未發布任何Crescent Island產品原型圖或更多技術細節。僅表示規劃2026下半年開始向客戶提供樣品。

英特爾 AI 晶片

