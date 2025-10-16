ASML報喜 家登、家碩、帆宣吃補

艾司摩爾（ASML）釋出優於預期的營運展望，強調AI投資正向動能擴及客戶，法人看好，家登（3680）、家碩、帆宣等艾司摩爾協力廠同步沾光。

家登是晶圓傳載方案大廠，該公司不評論單一客戶，強調持續布局產業新趨勢，放大競爭優勢，站在未來看現在，布局下一個市場潛力深厚的技術節點。

家登先前提到，有鑑於全球終端需求依然強勁，包含先進製程、先進封裝、AI等，台灣仍扮演全球半導體供應鏈重要角色。今年家登各項圍繞先進製程的產品線出貨量皆攀新高，EUV POD表現亮眼，先進製程FOUP顯著放量，加上後續先進封裝載具挹注，共同帶動營運新高，鞏固半導體載具領先地位。

家登並偕同在地聯盟夥伴迅得，以家登先進封裝載具搭配迅得自動化倉儲系統，共同開發先進封裝全系列載具解決方案。

家登旗下家碩同步受惠半導體2奈米製程量產與EUV光罩充氣需求，下半年營運持續增溫，對全年營運展望審慎樂觀。

帆宣是艾司摩爾EUV機台次系統模組代工廠，受惠半導體客戶積極擴產，目前訂單能見度已達2027年，在手訂單金額突破900億元，再創歷史新高。

帆宣收斂海外業務，朝專注於化學供應系統策略，以衝刺毛利率。帆宣表示，展望2025年，造成去年美國市場虧損的因素已排除，即便今年營收不成長，獲利也篤定會比去年好。