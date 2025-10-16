快訊

「風神」成颱時間再延後原因曝 除非2情況否則北東難逃共伴風雨

聽新聞
0:00 / 0:00

ASML報喜 家登、家碩、帆宣吃補

經濟日報／ 記者尹慧中李珣瑛／台北、新竹報導

艾司摩爾（ASML）釋出優於預期的營運展望，強調AI投資正向動能擴及客戶，法人看好，家登（3680）、家碩、帆宣等艾司摩爾協力廠同步沾光。

家登是晶圓傳載方案大廠，該公司不評論單一客戶，強調持續布局產業新趨勢，放大競爭優勢，站在未來看現在，布局下一個市場潛力深厚的技術節點。

家登先前提到，有鑑於全球終端需求依然強勁，包含先進製程、先進封裝、AI等，台灣仍扮演全球半導體供應鏈重要角色。今年家登各項圍繞先進製程的產品線出貨量皆攀新高，EUV POD表現亮眼，先進製程FOUP顯著放量，加上後續先進封裝載具挹注，共同帶動營運新高，鞏固半導體載具領先地位。

家登並偕同在地聯盟夥伴迅得，以家登先進封裝載具搭配迅得自動化倉儲系統，共同開發先進封裝全系列載具解決方案。

家登旗下家碩同步受惠半導體2奈米製程量產與EUV光罩充氣需求，下半年營運持續增溫，對全年營運展望審慎樂觀。

帆宣是艾司摩爾EUV機台次系統模組代工廠，受惠半導體客戶積極擴產，目前訂單能見度已達2027年，在手訂單金額突破900億元，再創歷史新高。

帆宣收斂海外業務，朝專注於化學供應系統策略，以衝刺毛利率。帆宣表示，展望2025年，造成去年美國市場虧損的因素已排除，即便今年營收不成長，獲利也篤定會比去年好。

家登 半導體 帆宣

延伸閱讀

台積電法說在即、聯準會暗示降息 台指期夜盤飆歷史新高

台股多頭信心又遭衝擊 指數開高殺低震盪743點…短線盯台積法說

台積電明年先進封裝產能全面滿載 日月光、京元電跟著旺

美國會調查：晶片管制有漏洞 陸企去年購近400億美元設備

相關新聞

ASML報喜 台積法說好兆頭…市場看好權王2奈米產能加速擴建

全球半導體顯影設備龍頭艾司摩爾（ASML）昨（15）日公布上季獲利與營運展望都優於分析師預期，看好本季營運強勁，AI投資...

宜鼎、信驊藉「鏡頭」關鍵元件搶進邊緣 AI！簡川勝：三年內數倍成長

邊緣AI高速成長，吸引工業記憶體模組商宜鼎集團（Innodisk Group）宣布攜手晶片、系統整合商生態系夥伴搶進，董...

童子賢談稀土問題美澳可能重新開採

中國大陸官方近期升級稀土出口管制措施，市場憂心衝擊科技業。和碩董事長童子賢昨（15）日指出，稀土管制讓全球化「卡卡的」，...

亞馬遜衛星合作 Kuiper計畫擬2026年推服務 雙龍搶珠

亞馬遜低軌衛星Kuiper計畫2026年在台灣推出服務，中華電信多次強調爭取「獨家代理」，但市場傳出遠傳以「黑馬」之姿搶...

台灣低軌衛星陣營擴大 電信業卡位新商機

繼OneWeb，Kuiper也要來了，台灣低軌衛星陣營持續擴大，引爆電信業者爭搶代理。遠傳手握關鍵頻譜，中華電信有數十年...

ASML報喜 家登、家碩、帆宣吃補

艾司摩爾（ASML）釋出優於預期的營運展望，強調AI投資正向動能擴及客戶，法人看好，家登、家碩、帆宣等艾司摩爾協力廠同步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。