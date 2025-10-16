快訊

ASML報喜 台積法說好兆頭…市場看好權王2奈米產能加速擴建

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者尹慧中／綜合報導
全球半導體顯影設備龍頭艾司摩爾（ASML）。路透

全球半導體顯影設備龍頭艾司摩爾（ASML）昨（15）日公布上季獲利與營運展望都優於分析師預期，看好本季營運強勁，AI投資正向動能擴及客戶。

艾司摩爾是台積電重要夥伴，在台積電（2330）今（16）日舉行法說會前夕，艾司摩爾率先報喜，市場看好，台積電法說會也將釋出好消息，全年業績展望可望超標，甚至有機會二度上修。

艾司摩爾財報會議重點

台積電為艾司摩爾第一大客戶，也是全球最大極紫外光（EUV） 設備用戶。數據顯示，台積電在全球EUV晶圓設備產出與保有量超過六成，外界推估台積電擁有總計200台EUV設備，並於2024年至2025年新增60多台EUV設備，以因應先進製程擴產需求，穩居最大用戶與最大商業化規模應用者。

艾司摩爾昨日公布上季訂單金額優於分析師預期，預期明年銷售額將至少持平今年，暗示台積電可能正加速建立2奈米製程產能，並拉高明年資本支出，激勵艾司摩爾股價15日盤中漲逾3%，台積電ADR美股早盤大漲逾3%，輝達也漲超過1.7%。

艾司摩爾財報顯示，第3季營收比去年同期下滑2.3%至75.2億美元，略低於分析師預期，淨利雖年減7.2%至21.2億歐元，但略優於預估。

艾司摩爾上季訂單金額為高於預測的54億歐元（約63億美元），最先進的EUV設備訂單增至36億美元，為2023年第3季以來最高，摩根士丹利證券指出，相當於客戶上季訂購15台至16台EUV設備。

艾司摩爾執行長傅凱表示，「AI投資持續維持正面動能，且這股趨勢正擴展到更多客戶」，預估本季營運強勁，預料推升今年全年淨銷售成長約15%，毛利率約52%。

展望2026年，他指出，預期淨銷售不會低於2025年，相較於他7月表示無法確認明年能否成長，這番言論都更樂觀。

不過，傅凱也預期，「相較於2024年、2025年的強勁業務，2026年中國客戶需求以及艾司摩爾中國整體淨營收會大幅下滑」。根據艾司摩爾資料，上季中國大陸淨營收占比升至42%，遠高於前一季的27%，成為該公司的最大市場，原因可能是因預期出口管制將更嚴而囤貨。上季台灣銷售占比則季減5個百分點、降為30%。

艾司摩爾財務長達森表示，預期明年中國大陸銷售下滑，與之前的囤貨無關。他說，艾司摩爾在中國大陸有數十家新客戶，主要為邏輯晶片廠商，這些客戶主要採用較舊、較便宜的機台。他也說，艾司摩爾已對稀土出口管制做好準備，擁有未來幾個月所需的所有原料。

傅凱預期，艾司摩爾至2030年營收將成長到440億歐元至600億歐元區間，比去年的283億歐元倍增，毛利率可能提高到56%至60%。

