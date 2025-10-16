童子賢談稀土問題美澳可能重新開採

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

中國大陸官方近期升級稀土出口管制措施，市場憂心衝擊科技業。和碩董事長童子賢昨（15）日指出，稀土管制讓全球化「卡卡的」，美國是全球第二大稀土生產國，如果大陸以稀土管制為手段，以國安角度考量，美國也許會和盟邦澳洲重新評估開採稀土策略。

童子賢昨日出席媒體舉辦論壇，會後對大陸近期升級稀土管制議題，以及AI產業是否步入泡沫化提出觀點。

他說，稀土管制不會對和碩直接造成影響，對台灣整體經濟影響非常間接。但不只是稀土管制會造成全世界貿易或產業的問題，其實二次大戰至今，全球化氛圍下，全球合作順暢讓經濟繁榮，但近年全球合作逐漸出現裂痕，根據國際貨幣基金（IMF）預期，若全球化卡關，恐怕使經濟成長幅度下滑。

童子賢分析，美國是全球第二大稀土生產國，澳洲是第四大產地。美國社會富裕之後，逐漸不自己煉煤焦、煉稀土。但大陸要以稀土管制為手段，美國就是面臨國安考量，美國與澳洲也許會重新評估開採稀土。

