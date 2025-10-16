聽新聞
蘋果秀三新品 搭載M5晶片 搶攻年終購物季商機
蘋果（Apple）15日推出新款MacBook Pro、iPad Pro與Vision Pro，搭載升級版M5晶片，效能較前一代更快。這些新產品也即刻在美國和日本等地開放預購，為蘋果在年終購物季檔期前完成一連串產品更新，蘋果早盤股價漲1.5%。
新款MacBook Pro起售價1,599美元，在美國預定22日開賣；台灣發售日期尚未公布，售價則從新台幣52,900元起跳。
標準版11吋iPad Pro售價仍是999美元起跳，13吋版起跳價維持在1,299美元。外型方面，iPad Pro仍採用超薄設計，並搭載「串聯式」OLED顯示器。更強大的M5晶片，應有助於蘋果平板電腦效能打敗許多高階筆電，加上多工功能隨著iPadOS 26上月開放更新獲得期盼已久的強化，用戶終於能進一步發揮iPad馬力。在iPad今年第2季交出令人失望的銷售表現後，蘋果正押注新機型能拉抬需求。
第二代Vision Pro頭戴式裝置，也搭載新的M5晶片，整體處理能力將比第一代所用的M2晶片大躍升，應該能讓Vision Pro提供更先進的擴增實境（AR）體驗，以及更需運算能力的人工智慧（AI）功能。
同時，這款頭戴式裝置的設計也將更符合人體工學，將比前一代減少長時間佩戴的疲勞和不適感。
自2024年初推出來，Vision Pro一直被認為是太笨重和太昂貴才導致不熱賣，但其技術展現仍令人驚豔。這款裝置比其他頭戴式裝置提供更好的電影觀賞體驗，但可惜蘋果在推出能展現Vision Pro優勢的沉浸式3D影片上進度緩慢。
