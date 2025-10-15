新壽明動工..財經網紅笑瘋：什麼瞎招 徒增北市開鍘底氣

新壽今證實T17、T18將於明天(16日)舉辦動土典禮。財經網紅胡采蘋在臉書粉專Emmy追劇時間說，「我真的要笑瘋，這都是什麼瞎招。」「你們這樣鬧，最後真的沒人會同情你們，你們只是在增加北市府開鍘的底氣而已。」

胡采蘋說，到時候北市府下殺手時，你就會發現，只有你們友好的那些名嘴網紅幫講話，然後全民皆曰可殺。「我的天老爺，新壽裡面現在還有沒有正常人，能做個有水準的決定嗎？」

T17、T18將於明天(16日)舉辦動土典禮，胡采蘋說，新壽養地四年連地基都沒挖，開口就要140億，現在眼看脅迫不成還要開工了，這不是告訴全世界，你還真的從頭到尾沒動過這塊地，就要賺100億嗎？「我真的開始同情李四川耶，這都瘋成什麼樣了。」

胡也問，新壽現在到底都是誰在出主意，一開始在媒體到處放話抨擊北市府，說什麼輝達要去印度，想要北市府低頭，這已經有點下流了。本來網紅暴動攻擊中央，「我還以為是自發暴動，現在越來越懷疑到底是不是都是你們找的耶。」

胡采蘋說，新壽從頭到尾，沒有一個招是正常的，最近幾天還到處找人說沒有要140億，北市府誣賴你們，「啊！你們就是開107億，還要退款已繳的32.8億，加起來就是140億啊，是在說什麼？」