新壽明動工..財經網紅笑瘋：什麼瞎招 徒增北市開鍘底氣
新壽今證實T17、T18將於明天(16日)舉辦動土典禮。財經網紅胡采蘋在臉書粉專Emmy追劇時間說，「我真的要笑瘋，這都是什麼瞎招。」「你們這樣鬧，最後真的沒人會同情你們，你們只是在增加北市府開鍘的底氣而已。」
胡采蘋說，到時候北市府下殺手時，你就會發現，只有你們友好的那些名嘴網紅幫講話，然後全民皆曰可殺。「我的天老爺，新壽裡面現在還有沒有正常人，能做個有水準的決定嗎？」
T17、T18將於明天(16日)舉辦動土典禮，胡采蘋說，新壽養地四年連地基都沒挖，開口就要140億，現在眼看脅迫不成還要開工了，這不是告訴全世界，你還真的從頭到尾沒動過這塊地，就要賺100億嗎？「我真的開始同情李四川耶，這都瘋成什麼樣了。」
胡也問，新壽現在到底都是誰在出主意，一開始在媒體到處放話抨擊北市府，說什麼輝達要去印度，想要北市府低頭，這已經有點下流了。本來網紅暴動攻擊中央，「我還以為是自發暴動，現在越來越懷疑到底是不是都是你們找的耶。」
胡采蘋說，新壽從頭到尾，沒有一個招是正常的，最近幾天還到處找人說沒有要140億，北市府誣賴你們，「啊！你們就是開107億，還要退款已繳的32.8億，加起來就是140億啊，是在說什麼？」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言