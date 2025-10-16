台灣低軌衛星陣營擴大 電信業卡位新商機

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

繼OneWeb，Kuiper也要來了，台灣低軌衛星陣營持續擴大，引爆電信業者爭搶代理。遠傳（4904）手握關鍵頻譜，中華電信有數十年衛星營運優勢，不到最後拍板絕不輕言放棄。

台灣衛星布局已經有中華電信的高軌衛星ST-2，代理的中軌衛星SES及低軌衛星OneWeb。

台灣需要多種衛星通訊服務，強化網路韌性，政府仍積極爭取亞馬遜Kuiper落地台灣，中華電信與Kuiper接觸多年，以多年營運衛星經驗優勢，要拿下「獨家代理」。

但Kuiper第一代衛星使用的頻譜頻段，卻在遠傳手上。遠傳指出，遠傳持有的28GHz頻段是衛星熱門頻段，目前已依法規向數發部申請技術實驗研發專用電信網路頻率使用證明，向NCC申請設置技術實驗研發專用電信網路，未來進行低軌衛星測試。

中華電信則指出，衛星終端若與行動網路使用相同頻段可能產生干擾，須取得行動電信業者同意方可使用該頻段，期盼政府能從國家整體衛星產業發展與所需頻譜策略協助，根本解決衛星與5G行動網路頻譜重疊干擾議題，中華電信將全力協助國家提升台灣整體網路韌性。

業界人士也分析，Kuiper第一代衛星使用頻段在遠傳手上，但第二代衛星將自2028年開始發射，預計也是3,200顆星群的規模，屆時落地台灣代理權又是一番激戰。

