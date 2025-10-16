亞馬遜衛星合作 Kuiper計畫擬2026年推服務 雙龍搶珠

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙黃晶琳／台北報導
亞馬遜低軌衛星Kuiper計畫2026年在台灣推出服務，中華電信（2412）多次強調爭取「獨家代理」，但市場傳出遠傳以「黑馬」之姿搶市，數位發展部部長林宜敬更直指遠傳可望成為Kuiper在台營運夥伴，讓Kuiper落地台灣計畫出現「雙龍搶珠」競爭態勢。

數發部長林宜敬昨（15）日在立法院交通委員會答詢表示，若Kuiper順利落地，商轉合作對象「可能會是遠傳電信」。

亞馬遜低軌衛星Kuiper積極發射衛星，預估2025年底前累積發射200顆衛星上太空軌道，2026年第1季達成中緯度地區穩定使用的覆蓋能力，並在26個國家與市場推出服務。

數發部推動低軌衛星應用與網路韌性建設，除已有OneWeb系統外，也與Kuiper洽談在台灣合作機會，希望成為Kuiper服務全球第一批商轉的市場。

電信龍頭中華電信先前拿下OneWeb獨家代理權，董事長簡志誠多次指出正積極與亞馬遜洽談，希望取得獨家代理權。但遠傳鴨子划水，出手爭取業務。

據數發部官員說明，遠傳異軍突起，主因是Kuiper在國際申請的頻段，對照台灣現行頻譜分配，對應業者為遠傳，未來若Kuiper提出落地申請，與遠傳合作的機率較高，但目前尚未收到Kuiper正式申請文件。

遠傳昨日指出，與Kuiper一直保持良好互動，雙方就「技術、商務與營運模式」多次深入交流，未來低軌衛星服務於台灣正式商轉時，希望能提供最好的品質，遠傳已經取得數發部及國家通訊傳播委員會（NCC）核准，為未來低軌衛星相關測試預作準備。

中華電信則強調與Kuiper多年來保持聯絡，關注衛星技術演進，與國際衛星業者保持密切合作，全力提升台灣整體網路韌性，持續爭取代理Kuiper在台相關業務。

立委賴士葆則關注SpaceX旗下Starlink在全球低軌衛星布局最為成熟，質疑為何數位部不與其合作。

林宜敬指出，現行法令規定，低軌衛星電信商在台灣提供服務，本地資金持股比率須達50%以上，但Starlink不願配合相關股權要求，因此未展開合作。數發部現階段採用OneWeb系統，持續進行系統整合與通訊韌性驗證。

